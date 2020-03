Ocupa un lugar muy importante por su brutal agresividad y su muy escaso nivel intelectual y moral.

Eduardo Contreras

Abogado

28/03/2020. Cada cierto tiempo a lo largo de la historia de la Humanidad surgen -a nivel nacional o internacional- personajes que, ya sea positiva o negativamente, sobresalen de manera extraordinaria por encima del común de las y los mortales. Son las grandes figuras del desarrollo de la especie humana que son recordadas por la grandeza de sus méritos o el inmenso tamaño de su crueldad y estupidez.

Sin duda, el actual presidente de los EEUU de Norteamérica, Donald Trump, ocupa un lugar muy importante por su brutal agresividad y su muy escaso nivel intelectual y moral. Parece convencido que el tamaño de su poder económico personal, y el cargo que ocupa, lo hacen una suerte de conductor absoluto de la política a nivel mundial. A cada momento dice y hace cosas francamente sorprendentes.

Y así, por ejemplo, cuando en los tiempos actuales pareciera que a nivel mundial no hay más temas por tratar que no sea la pandemia del coronavirus y el pánico que ello provoca se apropia cada vez más de todos los sectores, Donald Trump habla del “virus chino” endosándole la autoría y aparición del virus a la República de China. Curiosamente esto sucede cuando crecen las versiones de que en verdad se trataría de un experimento de ingeniería biológica del gobierno de los EEUU para destrozar la economía del régimen de Xi Jinping.

Mientras escribo estas líneas, lo que se conoce es que precisamente EEUU ha pasado a ser el país con más contagiados en el mundo. Y el día 9 del presente mes fue el portavoz de la Cancillería china, Lijian Zhao, quien sostuvo la posibilidad de que fue precisamente el Ejército estadounidense el que llevó el virus a la ciudad de Wuhan; tesis avalada por la televisión japonesa que recordó la epidemia de gripe que el invierno pasado había causado numerosos muertos en los EEUU, país en que expertos de salud reconocieron este hecho. El noticiero reiteró que, con ocasión de juegos deportivos en esa ciudad china, militares norteamericanos habrían inoculado el virus de esa gripe que tanto afectó al país del norte.

Como si no bastaran estos hechos, un ex agente de la CIA, Philip Giraldi, llamó a propósito del tema que no se debe olvidar el masivo uso de armas biológicas que a lo largo de la historia y bajo diversos períodos y mandatos presidenciales norteamericanos, se han llevado a cabo en contra de la Revolución Cubana a un elevado costo de vidas y de daños materiales. Y no ha sido sólo respecto de Cuba sino de varios países de la región.

Pero la locura de Trump y del sistema imperialista no se detiene. Se consideran dueños absolutos del mundo.

Ahora, con la complicidad del Fiscal William Barr, se fraguó un supuesto proceso judicial en los EEUU mediante el cual Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Washington también denuncia a otros cuatro dirigentes del Estado venezolano y ofrece 10 millones de dólares por la captura de cada uno: Diosdado Cabello, número dos del régimen y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción; Hugo Carvajal, ex director de inteligencia militar; y el general retirado Cliver Alcalá.

El Fiscal Barr acusa al presidente Maduro de “inundar los EEUU con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra población”.

¿Habrase visto algo más tragicómico para mentir de modo descomunal pero además para referirse de ese modo a EEUU que es el país históricamente mayor productor y consumidor de drogas del mundo?

Trump y los suyos son un gravísimo peligro real para la humanidad. Es el regreso de los Hitler y Mussolinis. Es la amenaza más dura en contra de los pueblos del mundo.

Muchísimo más que el Coronavirus.