Multisindical exigió que se deje sin efecto resolución de la Dirección del Trabajo que posibilita despidos y baja de sueldos por toque de queda y cuarentenas.

Equipo ES. 26/03/2020. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), grupos parlamentarios y partidos políticos se criticó duramente la disposición de la Dirección del Trabajo (DT), ante la situación de expansión del coronavirus, que permitiría a empleadores y empresas aplicar medidas que afectarían el ingreso salarial de trabajadores y empleados y la estabilidad del empleo. La determinación delimita la relación laboral entre trabajadores y empleadores en caso de toque de queda o cuarentena.

De acuerdo con la DT, ante decretos del gobierno o la autoridad de medidas restrictivas como la cuarentena total o el cordón sanitario en una zona territorial del país, esto son casos fortuito o de fuerza mayor por lo que “se exonera a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone”. Es decir, el trabajador queda a merced del patrón.

El texto del organismo gubernamental señala que no se entregará remuneración por “el tiempo que permanecen los trabajadores en la empresa sin ejecutar labor a la espera del levantamiento de la medida de aislamiento luego de haber terminado la jornada diaria, salvo que las partes acuerden el pago de remuneración”.

La directora del Trabajo, Camila Jordán, justifico que “la causal de caso fortuito o fuerza mayor es una causal de despido que existe en la ley, y como ley vigente existe como causal eventualmente que pueden utilizar los empleadores. Nosotros hemos dicho como servicio que atendida la contingencia actual, estimamos que no es una causal válida para proceder al despido de los trabajadores”.

La resolución de la DT es determinante: “Respecto de los trabajadores que, con ocasión de dicha orden de autoridad o toque de queda, no ingresaron a prestar servicios, corresponde concluir que no habiendo estado a disposición del empleador, éste no se encuentra obligado al pago de las respectivas remuneraciones, por cuanto la circunstancia de la fuerza mayor ha impedido los efectos normales del contrato de trabajo según lo expresado precedentemente, lo que no obsta a que las partes pacten, de común acuerdo, la recuperación del turno o tiempo no laborado”.

“Trabajadores en la más absoluta desprotección”

En un comunicado distribuido por la CUT este jueves, se señaló: “Esta decisión administrativa del Gobierno, deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto de sus ingresos, en uno de los momentos más complejos en la historia contemporánea. Creemos que con esta interpretación se destruye el fundamento mismo de la relación laboral, donde el riesgo de éxito o pérdida de un negocio es asumido por el empleador y no por los trabajadores, pretendiendo hacer pagar a ellos los efectos de la crisis”.

La CUT cuestionó que se estén usando normas propias del Derecho Civil para solucionar situaciones vinculadas al ámbito del Derecho del Trabajo: “Curiosamente (…) privilegia los principios civiles por sobre los laborales como continuidad de la relación laboral, protección de las remuneraciones, estabilidad en el laborales empleo, y varios otros principios del Derecho del Trabajo establecidos por nuestra legislación, la jurisprudencia de los tribunales de justicia y la propia Organización Internacional del Trabajo”.

La multisindical recordó lo obrado por la Dirección del Trabajo ante el terremoto de 2010, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, donde estableció que “regía el principio de continuidad de la relación laboral, pese al cierre del empleador por el terremoto y las ausencias laborales del trabajador, por ende, todos los derechos y obligaciones del contrato se mantenían vigentes”. En esa línea, en el comunicado de la Central se estableció que “en la actual situación de catástrofe, generada por la pandemia del Coronavirus, se puede adoptar el mismo criterio, sin necesidad de ley, por un período acotado, para proteger los salarios de los trabajadores y no exponerlos a desvinculaciones que agravarían la situación. La Contraloría General de la República, ya aplicó este criterio respecto de los trabajadores del sector público.

Frente al escenario abierto por la Dirección del Trabajo, la CUT insistió en convocar a la Mesa de Monitoreo de Abusos Laborales Tripartita (gobierno, empleadores y trabajadores), como instancia para abordar este problema y darle solución.

“Dictamen ilegal”

La Asociación Gremial de Abogados Laboristas de Chile, criticó el decreto señalando a través de un comunicado que “nuestra asociación debe rechazar categóricamente la idea del Gobierno de hacer cargar sobre los trabajadores todo el peso de la crisis, sin exigir esfuerzo alguno a las empresas”.

Se señaló; “Llamamos a nuestros socios a apoyar a los trabajadores en este momento de extrema incertidumbre. Llamamos también al parlamento que no se deje de extorsionar a pretexto de la crisis para la población de legislaciones resistidas por los trabajadores”.

Desde el Frente Amplio se anunció que se presentará un recurso de protección para decretar ilegal el dictamen de la Dirección del Trabajo, porque se vulneran los derechos de las y los trabajadores.

La diputada y presidente de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, dijo que “este gobierno pretende que el costo de la crisis lo paguen las familias cuando son quienes deberían estar defendiendo a la gente. No hay economía saludable sin estabilidad para los trabajadores. Es inaceptable que las instituciones una vez más se pongan del lado del empresariado”.

El senador Felipe Harboe (PPD) señaló que el decreto de la Dirección del Trabajo “va en la dirección completamente contraria a la idea de la protección de trabajadores que estamos viendo a nivel de nuevos proyectos de ley”. Llamó “a enmendar prontamente este dictamen. Necesitamos mayor protección laboral en estos momentos”.