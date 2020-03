“Solicitamos al ministro que rectifique sus dichos: NO hubo una fiesta familiar (solo un almuerzo). Nuestro familiar NO viajó fuera de Chile. Nuestro familiar se contagió en el COMPIN”.

Santiago. 23/03/020. La familia de la primera mujer fallecida por contagio del coronavirus, en la Comuna de Renca, hizo circular una carta por diversos medios y redes sociales, donde hacen precisiones a lo afirmado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich sobre ese caso, y explican en gran parte lo sucedido.

La misiva aparece firmada por Jorge Lozano Ibacache (nieto de la mujer) “y familia”. Ahí se sostuvo que “nuestra familia no quiere entrar una discusión política y no queremos que el fallecimiento de nuestra abuela se utilice para eso, pero solo solicitamos al ministro Mañalich que rectifique sus dichos: NO hubo una fiesta familiar (solo un almuerzo). Nuestro familiar NO viajó fuera de Chile. Nuestro familiar se contagió en el COMPIN (donde hay 10 casos confirmados). Nuestra abuela se realizó el examen en su casa e inmediatamente fue derivada al hospital (no ingresó a ningún centro de salud comunal)”.

Cuando se produjo el deceso de esa persona, los medios de prensa indicaron que el contagio, según explicó el ministro, se habría dado en una reunión familiar con alrededor de 20 personas el 4 de marzo, a la que asistió una persona joven que había llegado del extranjero, y que tres o cuatro días después del encuentro mostró síntomas y fue diagnosticada con Covid-19”.

En la carta se contó que “somos una familia numerosa y unida, por lo que no es extraño que nos juntemos todos almorzar. Especialmente los fines de semana, donde los más pequeños aprovechaban de visitar a la abuela Carmen. Los almuerzos familiares son comunes en nuestro hogar, como en cualquier familia chilena”. Se añadió que “el día 08/03, como siempre se realizó un almuerzo familiar. A este almuerzo NO asistió toda la familia, sino que estuvieron 7 familiares (NO es cierto que fuesen más de 20 personas).

Dentro del grupo familiar, se encontraba un primo político (esposo de una prima), este familiar NO vive en Renca. Como tampoco viajó fuera de Chile ni nadie de su núcleo familiar. Él trabaja en un COMPIN de Santiago Centro (sucursal Huérfanos)”.

Se narró que “el día 16/03, este familiar (primo político) presenta problemas de salud y es derivado a la Mutual de Seguridad, donde se realiza el examen y, al día siguiente, le confirman positivo para Covid19. Con fecha 17/03, nuestra familia tomó conocimiento de este hecho y, en forma inmediata y responsable, se comunican con las autoridades comunales y comienzan a realizar cuarentena preventiva. Además, se comunica con el resto de las familias, amigos y vecinos, con los cuales se tuvo contacto, para proceder con el protocolo de rigor”.

En la misiva se indicó que “ese mismo día, personal de Salud de la I. Municipalidad de Renca, concurre a nuestra casa y, al estar una persona con síntoma (fiebre) y una persona de la 3° edad, de alto riesgo, proceden realizar el examen a ambas personas. Al resto de la familia no se realiza examen atendido que no presenta ningún síntoma. El día 18/03 se confirman los 2 examen realizados con Covid19. Nuestra abuela Carmen es trasladada directamente al hospital San Juan de Dios y el otro familiar afectado (nieto) debe quedarse en casa en cuarentena obligatoria”.

“Nuestra abuela Carmen ingresó el día 18/03 al hospital en buen estado, pero con una enfermedad base (accidente vascular). Atendido su estado de delgadez y de salud era imposible realizar un procedimiento invasivo, solo paliativo. Por lo que la familia NO decidió nada, debido que la gran parte ellos se encuentran aislado. Esto fue realizado exclusivamente por el personal médico del hospital, considerando el estado de nuestra abuela”, se manifestó en el escrito. Finalmente la mujer murió.

En la carta se sostuvo: “Como familia estamos agradecidos de las gestiones realizadas por la I. Municipalidad de Renca, en especial de su personal de Salud.

Extendemos nuestros agradecimientos al personal de salud del hospital San Juan de Dios, los cuales entregaron cariño a nuestra querida abuela”.