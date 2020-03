Exigencias desde distintos sectores del país y la negativa del gobierno. Un tema abierto en medio de la crisis sanitaria.

Equipo ES. 21/03/2020. Uno de los temas y debates abiertos en medio de la crisis sanitaria que vive el país por la propagación del coronavirus, es si decretar o no la cuarentena nacional total para cuidar a la población y evitar un mayor rango de contagios.

La polémica se acentuó por posturas de especialistas, la petición de hacer aquello por parte de medio centenar de alcaldes, una jornada de cacerolazo nacional exigiendo la medida; mientras que específicamente el Ministro de Salud planteó la negativa a aquello y un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que no era necesario seguir ese camino en Chile.

Jaime Mañalich, titular de Salud, habló ante la prensa y en varios medios sobre esta situación. Dijo que “yo he hablado con muchas personas que claman por esta cuarentena total y no tienen la menor idea de lo que están pidiendo. No saben”. Sostuvo que pedir cuarentena nacional “es una insensatez completa”. Añadió que “cuando se pide una medida como esa, no hay, en mi opinión, una comprensión clara de qué es lo que específicamente se está pidiendo”. Explicó que hay distintas fases e indicó que existe la “cuarentena progresiva”, y que hoy se determinó el cierre de pubs, discotecas y cines.

Enfatizó que “lo que se está diciendo es absurdo, es una medida desproporcionada. La cuarentena tiene como sentido fundamental aislar a quienes están enfermos para que no contagien a los que no lo están”.

Respecto a que alcaldes están decretando cuarentenas en sus comunas, el Ministro de Salud planteó que “cuando los alcaldes piden cuarentena total debemos entender que lo están pidiendo es toque de queda de 24 horas de duración cada día, con vigilancia policial y militar en las calles, con presidio y retención de las personas que no lo respeten, que se va a prolongar en el tiempo, de acuerdo a la realidad epidemiológica que tenemos, a lo menos por tres meses. O sea, alguien que dice ‘quiero cuarentena total para esta región, para esta comuna o para el país’, lo que yo entiendo es que está pidiendo que se aísle a todas las personas en sus casas, que no salgan y que efectivamente el que sale recibirá una sanción importante. Y este toque de queda total duraría por lo menos tres meses”.

Sobre el tema, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Chile, Fernando Leanes, dijo en una entrevista televisiva que estas medidas en Chile (como cuarentena total nacional) no son convenientes. Sostuvo que es algo compartido por expertos. Expresó que no recomienda “medidas de limitación del movimiento indiscriminadas y por largos periodos de tiempo”, por dos razones: primero, tienen un efecto corto, y segundo porque no se pueden “sostener” en muchos de los casos, ya que la gente las incumple, o “simplemente no pueden subsistir con esas medidas”.

Hablando sobre la cuarentena, expuso que lo importante es “unificar la decisión”, confiando en “quien centraliza la inteligencia de información” sea respaldado en su determinación. “Nosotros acatamos, en cada país, la decisión que tome el país”, continuó Fernando Leanes, afirmando que si desde la OMS consideran que en el país se ha tomado una medida riesgosa, tienen la obligación de decirlo.

Tensión de alcaldes con Piñera

De acuerdo a informes de prensa y declaraciones de alcaldes, la reunión que hubo en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera, y los ministros de Interior y Salud, Gonzalo Blumel y Jaime Mañalich, respectivamente, para abordar las medidas ante el coronavirus y específicamente las cuarentenas, el clima fue tenso y de desacuerdos.

El mandatario habría insistido que las medidas centrales las toma el gobierno y su equipo y no a nivel de alcaldes o por presiones. Piñera habría expresado que no se puede paralizar el país y cerrar vías de abastecimiento, y habría asegurado que no es necesaria la cuarentena nacional. Insistió en la medida de “cuarentenas progresivas”, es decir, ir limitando de apoco actividades y territorios. Pero la discrepancia siguió entre los alcaldes y el gobierno.

Antes, un comunicado de 56 jefes comunales, indicó que “el conjunto de alcaldesas y alcaldes firmantes venimos a sostener de forma urgente la necesidad de pasar cuanto antes a un estado de cuarentena obligatoria nacional”. Germán Codina, alcalde de Puente Alto, insistente, declaró después de la reunión en La Moneda: “El gobierno tiene que entender”. Sobre las afirmaciones del titular de Salud, expresó: “Él salió diciendo que éramos insensatos. Yo también podría decir que su soberbia no tiene límites”.

Cacerolazo por cuarentena

El viernes último, en muchas ciudades del país hubo un cacerolazo exigiendo que se declare cuarentena para combatir la expansión del COVID-19, convocado por varias organizaciones ciudadanas, sociales y sindicales. La acción fue respaldada por el Partido Comunista, colectividades del Frente Amplio, Partido Igualdad, entre otras fuerzas políticas.

El cacerolazo se hizo en barrios de varias regiones del país y en redes sociales se publicaron imágenes con sonido, dando cuenta de la expresión y la demanda de la población.

Varias organizaciones sociales y ciudadanas siguieron insistiendo este sábado en que el gobierno debe decretar cuarentena nacional, como en otros países del área, para proteger la salud y la vida de millones de personas. Se puso como ejemplo el desplazamiento irresponsable de gente hacia las playas de la costa central, poniendo en más peligro de contagio a habitantes de esas zonas, algo que también habría ocurrido en otras regiones.

Una medida necesaria

En declaraciones a Radio Cooperativa, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile, María Angélica Baeza, señaló que están de acuerdo con la medida de cuarentena total y manifestó que “este virus es altamente contagioso y se transmite de persona a persona, y una de las maneras de parar esto es algo que se ha visto en todos los países: el aislamiento social, quedarse en casa evitando estar en sitios con muchas personas”.

Añadió un factor que se usa como argumento para la cuarentena: “Lamentablemente lo que acá se ha visto es que la gente no acata las medidas. En este tipo de situaciones, donde hay que proteger la salud de las personas y tener la visión que se va requerir una gran cantidad de camas en el sistema de salud, se requiere no saturar el sistema”.

La infectóloga clínica Claudia Cortés, se mostró de acuerdo con una cuarentena.” Hay que reforzar que una cuarentena particular -por caso confirmado o sospechoso- no son vacaciones, las personas tienen que guardarse en su casa, con la gente que vive. Desde la mirada clínica, ese es el ideal, excepto con quienes tienen trabajos vitales”.

Paula Araya, Encargada del Área de Salud del Partido Comunista, escribió que “los trabajadores no pueden verse golpeados por esta crisis, por ello desde una mirada sanitaria es urgente e imprescindible la determinación de cuarentena inmediata, suspendiendo las actividades laborales y garantizando solo aquellas actividades relacionadas con el abastecimiento de productos y servicios de primera necesidad. Así mismo, es imperante asegurar la protección sanitaria de todos los trabajadores y particularmente de aquellos que se ven enfrentados directamente en la lucha contra el virus”.

Este sábado se conoció un texto del «Foro para un desarrollo justo y sostenible», integrado por destacados economistas, ex ministros y profesionales, donde se señaló que «si bien valoramos la dictación del decreto de Estado de Catástrofe, esperamos que se concentre exclusivamente en el control de la epidemia. Sin embargo, instamos al Gobierno a asumir como propias las recomendaciones del Colegio Médico y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Por ello creemos que debe avanzarse hacia una cuarentena plena, al menos en las regiones más afectadas”.

Hacia finales de este semana, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, había planteado como mínimo cerrar los accesos a la Región Metropolitana e impedir, por ejemplo, la salida hacia comunas costeras, cuestión que ocurrió este sábado provocando la protesta de ciudadanos de esas zonas ante la llegada de capitalinos a descansar.

El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, se declaró a favor de que se “decrete una cuarentena nacional y suspenda y cierre la mayor cantidad de centros de aglomeración y centros de trabajo que no sean esenciales para la población”. Agregó que “nadie quiere detener la economía, nosotros no queremos detener los trabajos, pero es evidente que, ante esta crisis sanitaria, es necesario que el Gobierno deje de perder el tiempo”.

Paula Rivas, presidenta de la Federación de Sindicatos del Metro de Santiago, declaró a los medios de prensa: “Hacemos un llamado al Gobierno a que implemente la cuarentena, a nuestra empresa a que disminuya el horario de explotación si ésta no es implementada, porque necesitamos acortar los tiempos de contagio”.

Todo el debate se produce en Chile, cuando países de la región, como Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela tomaron medidas de cuarentena nacional.