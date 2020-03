“Nos preocupa la suspensión de ferias en algunas comunas y que nuestros comerciantes tomen las debidas medidas de prevención”.

Santiago. 21/03/2020. Desde la Confederación de Ferias Libres (ASOF) se manifestó preocupación por el abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad, a través de las ferias libres, así como la posibilidad del cierre de algunas de ellas, como decisión de alcaldes o de sus comerciantes.

En Chile existen 1.114 ferias libres a nivel nacional, a través de ellas se distribuyen un 70% de productos hortofrutícolas, 50% en huevos y 50% en productos del mar.

Desde ASOF se enfatizó que frente a la pandemia del coronavirus, “nos preocupa la suspensión de ferias, que se está dando en varias comunas, información que hemos estado recolectando desde nuestros dirigentes. Si bien entendemos que existe miedo, no podemos dejar sin abastecimiento a la población y hay que insistir en que nosotros distribuimos en esencia alimentos frescos y saludables, que nos permiten mantener un organismo fortalecido frente a este tipo de pandemias. En ese sentido, creemos que si bien se puede restringir acceso en número de personas y feriantes que acude a las ferias libres, de acuerdo a la fase de propagación del virus, es insensato cortar la cadena de abastecimiento y así nos lo ha hecho saber el Ministro de Agricultura, que lidera el comité de abastecimiento”, sostuvo Froilán Flores Presidente Nacional de ASOF.

Agregó que algo que intranquiliza enormemente es el autocuidado de los comerciantes y las medidas precautorias en general. “Pedimos a nuestros colegas que sigan las instrucciones para evitar el contagio y que se nos provea de implementos para ello, como mascarillas y guantes que están a precios inalcanzables. De acuerdo a la fase de la pandemia, iremos informando a nuestros comerciantes, 350.000 a nivel nacional, de cómo va evolucionado esta situación y estaremos dispuestos a restringir accesos a las ferias y cualquier medida necesaria, pero no a cortar la cadena de distribución. Así mismo, en la actual coyuntura vemos que cada municipio toma su propia medida, lo cual hace evidente la necesidad de una normativa que ordene nuestras ferias de una vez por todas mediante una política pública nacional”.

Desde la ASOF entregaron consejos prácticos hacia el comerciante de ferias libres y sus caseros/ as para evitar contagio. Se enfatizó en conservar distancia en la feria libre, no saludar de beso ni tocarse, lavar las frutas y verduras al regreso a casa, inclusive la ropa y cambiar zapatos. Ello por ser un sitio de aglomeración. Desde el comerciante de feria libre y su autocuidado, el gremio solicitó que todos los feriantes mayores de 65 años se vacunen contra influenza, que no vayan a trabajar si están con síntomas de resfrío, que usen mascarillas (si así lo requieren) y guantes, que se laven las manos permanentemente o que utilicen guantes con solución clorada (agua con cloro) para rociarlos cada 15 minutos y sus mesones, en caso de no tener otro implemento.