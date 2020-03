“Existe una alta posibilidad de que la crisis la terminen pagando los trabajadores, con bajas generalizadas de los sueldos como ya ocurrió con LATAM”.

Santiago. 20/03/2020. Una preocupación por el efecto de la pandemia originada en el coronavirus en el empleo, el salario y la economía expresó el Partido Comunista (PC) a través de un comunicado distribuido este día. También se indicó desde la colectividad que no queda claro, con el paquete económico anunciado por el gobierno, cómo se beneficiará a pequeños y medianos empresarios y emprendedores, pero sí quedó establecido un apoyo importante a la gran empresa.

En el inicio del texto, titulado “Frente a la crisis, más Estado y menos mercado”, se sostuvo que “estamos ante un escenario económico muy complejo, ya complicado por la guerra económica, pero hoy en un nuevo nivel y características diferentes por la pandemia del COVID-19, que obligatoriamente nos lleva a la paralización de parte importante del proceso productivo, que tendrá como principal efecto la pérdida de empleos y la consiguiente disminución de la masa salarial del país, es decir una disminución de la demanda agregada que amenaza con detener por completo economía”.

El anuncio estableció que habrá medidas por 11 mil 750 millones de dólares, con el uso del 2% constitucional de 8 mil 490 millones de dólares, sobre todo para el sector Salud. Pero el PC exigió que “su inversión sea analizada y discutida con los gremios y sindicatos de la Salud, acorde a las falencias graves que se detectan y por el conocimiento directo que tienen de la realidad y por ser los más expuestos a los contagios”.

De acuerdo con el documento del PC, “las medidas económicas adoptadas por el gobierno y su lentitud en adoptar medidas más drásticas para aplanar la curva creciente del coronavirus, están pensadas para proteger a las grandes empresas principalmente, entregándoles un marco más flexible para su actividad económica en tiempos de crisis”.

De allí que, según el texto difundido por los comunistas, “es evidente que existe una alta posibilidad de que la crisis la terminen pagando y sufriendo los trabajadores, compensados con pequeños bonos o subsidios temporales, frente a empresas intentan negociar en este marco, con bajas generalizadas de los sueldos como ya ocurrió con LATAM”.

“No queda claro cómo van a hacer los trabajadores a cuenta propia o informales que en Chile suman el 30% de la masa laboral, no queda claro cómo van a hacer las familias para enfrentar el alza especulativa de los precios, en los últimos días hemos visto alzas hasta en 300% de los productos de higiene y salud, no queda claro que va a pasar con las cuenta de luz, agua y electricidad cuando se profundice la crisis, no queda claro cuál va a ser la ayuda a los pensionados, no hay suficiente claridad de los subsidios que van a ir sostener la pequeña empresa” se sostuvo en la declaración.

Abordando el contexto de fondo en la actual situación, en el comunicado del Partido Comunista se señaló que “la ausencia del Estado como actor económico es evidente, pues cada medida tiene como trasfondo la confianza en que sólo el mercado podrá regular nuevamente los niveles de precios, empleo, inversión, consumo, producción y salarios”.

Se planteó que “el rol activo del Estado debe permitir implementar medidas como el aumento de la inversión pública intensiva en empleo; a la aceleración del gasto público; a medidas extraordinarias que permitan al Estado por medio de las empresas publicas dinamizar la economía, a subsidios que estimulen el cumplimiento de la cuarentena, evitando al máximo el menoscabo de la vida de las personas”.

Ante la situación que se está presentando, el PC propuso medidas como aumento del empleo directo e indirecto por parte del Estado, capitalización para la inversión de las empresas públicas como CODELCO, Metro, ENAP, Puertos y Correos de Chile, acelerar los beneficios de las pensiones por pilar solidario, llevándola de manera inmediata a los $165.000, protección al empleo informal que está por fuera del Código del Trabajo (honorarios, cuenta propia), subsidios de contratación para sostener el empleo en las familias más vulnerables, subsidios para congelar los precios de los bienes de primera necesidad, para sostener el congelamiento del pago del servicio básico y suspender los despidos por necesidad de la empresa.

En ese marco, para los comunistas es necesario “que se instale un fuerte diálogo social, donde los sindicatos deban ser consultados para todo nuevo acuerdo en torno al mercado laboral, pero sobre todo para conseguir que la reactivación económica se haga con los trabajadores y no a pesar de ellos”.