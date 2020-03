El dirigente del PC, Patricio Palma, dijo que todos los sacrificios serán para que esta emergencia sanitaria no tenga consecuencias sociales tan graves.

Radio Nuevo Mundo. 20/03/2020. El dirigente del Partido Comunista (PC), Patricio Palma, hizo un profundo análisis del plan económico que impulsará el gobierno para hacer frente a la situación económica producto de la pandemia que afecta al país.

El ingeniero civil valoró que se garanticen los ingresos por la vía del seguro de cesantía en el caso de quienes deban permanecer en sus hogares, sin embargo fue enfático en aclarar que ese fondo corresponde a ahorros de los propios trabajadores y no del gran empresariado.

“Los anuncios esbozan algunas medidas, pero no precisan la forma en que esas medidas se van a realizar. Se insinúa la posibilidad que los trabajadores lleguen a acuerdo con sus patrones en el sector privado y de acuerdo con eso y la declaración de emergencia correspondiente, los trabajadores podrían recibir el seguro de cesantía, que no es lo mismo que un sueldo. Ahí dicen que usarían un fondo extraordinario para mantener el fondo de cesantía, porque ese fondo no está hecho para que dure por mucho tiempo. Esta medida se junta con la que se tomó en un comienzo, para que los trabajadores del sector público puedan trabajar en sus casas”, dijo el profesional.

Al mismo tiempo, Patricio Palma dijo esperar que el gran empresariado solidarice con sus trabajadores respetando las medidas anunciadas, lejos de esperar que el Estado los subsidie.

“Quisiéramos ver que las empresas de tamaño mediano y grande respondan a este desafío y que ellos entreguen medidas para sus trabajadores y que no solo dejen en manos del Estado la iniciativa. Es el momento donde las empresas pueden demostrar que están para facilitar la situación de los trabajadores en este momento tan complejo”, indicó.

El dirigente comunista sostuvo que tanto las entidades financieras como las grandes empresas deben sumarse al esfuerzo nacional para que esta emergencia sanitaria no tenga consecuencias tan graves.

Y se mostró a favor de que la postergación del pago de deudas bancarias no se traduzca en tasas de interés muy elevadas, de tal forma que sea un alivio para los deudores en un contexto de crisis.

“Son buenas las medidas que tomaron algunos bancos de postergar el pago de deudas, ojalá no se aplique interés, para que la medida sea real. Hay que estar abierto a todas las medidas que signifiquen alivio para los trabajadores. Y aquellas que signifiquen créditos blandos para las pymes, facilidades de pago y pagos rápidos de parte de los contratantes, todo eso puede aliviar, si se hace en serio”, manifestó Palma.

Y recalcó que “aquí hay que hacer un esfuerzo nacional para que esta catástrofe no tenga consecuencias tan graves”.