Valparaíso. 19/03/2020. Frente al plan de emergencia económica del Gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez, manifestó su disponibilidad inmediata para sesionar, pero advirtió que no estará disponible para legislar proyectos que signifiquen una pérdida de derechos de los trabajadores.

“Quiero manifestar, como presidente de la Comisión de Hacienda, mi disposición a sesionar de inmediato para poder conocer los detalles y alcances de este plan económico o si es necesario el día viernes o lunes”, expresó.

El parlamentario dijo que se debe priorizar la ayuda hacia los trabajadores, la salud pública, Pymes y municipios.

“Acá hay medidas que se pueden aprobar rápidamente, como por ejemplo, un bono que apunta a mejorar los ingresos de los sectores de trabajadores y de familias del mundo popular que se ven afectadas por esta crisis. También, por supuesto, destinar recursos al sistema público de salud, apoyo a las Pymes que también se ven afectadas por la menor actividad económica y a los municipios que juegan un importante rol en el combate a esta pandemia que se ha extendido en nuestro país”, detalló.

Sin embargo, el diputado adelantó que no estará disponible para legislar algún proyecto que signifique menoscabo a los derechos laborales.

“Quiero reiterar algo que es un principio básico del qué hacer que siempre he tenido como diputado y es que no estoy disponible a respaldar ni legislar en nada que implique una pérdida de derechos de los trabajadores, puesto que estos son un bien superior que siempre debe cautelarse y no puede ocuparse esta crisis como excusa para adoptar medidas que impliquen perdida de derechos”, recalcó.

El legislador considera que Chile debiera usar los fondos soberanos para enfrentar la pandemia.

“Es muy importante saber también cuál será el origen de estos fondos extraordinarios que se van a ocupar, si ellos saldrán en su totalidad del presupuesto actual vía reasignaciones o si se va a ocupar, por ejemplo, los fondos soberanos. Creo que lo mas correcto es justamente ocupar los ahorros que el país tiene para enfrentar este tipo de emergencias y desde ese punto de vista me parece que es uno de los aspectos importantes que también podemos conocer cuál es a propuesta que tiene el gobierno”, expresó Núñez.