¿Estás en cuarentena? ¿Te preocupa cómo obtendrás alimentos en la medida que avanza la crisis del Coronavirus? No desesperes.

Santiago. 19/03/2020. Una dieta puede cambiar muchísimo dependiendo del lugar en el que vivas. Pero, sobre todo, puede cambiar radicalmente en función de la disponibilidad de los alimentos. ¿Es posible optar por una alimentación saludable en un contexto de crisis? Sí. Existen alternativas para una correcta nutrición y debiesen ser escogidas, ya que una alimentación sana es la base de una buena salud y es crucial para mantener las defensas.

Sigue estos consejos que te ayudarán a optar por una alimentación saludable frente a la crisis mundial actual:

1. Fortalece tu sistema inmune a través de la alimentación: aumenta tu consumo de frutas y verduras, con al menos cinco porciones al día. Contienen mucha vitamina A y C, además de antioxidantes, que te ayudarán a combatir infecciones. Consume legumbres al menos tres veces a la semana: se conservan por mucho tiempo, son económicas y te ayudarán a mantenerte fuerte porque son altas en proteína y hierro.

2. No compres sólo alimentos no perecibles: en vez de comprar muchas pastas y arroz, adquiere frutas, verduras y legumbres. Cómpralas en las ferias libres, ya que son espacios abiertos, con filas menos concurridas. Además, todos sus productos son frescos y tienen un precio más asequible que en otros comercios. ¿Compraste frutas y verduras de más? No hay problema: límpialas, córtalas y congélalas. Las tendrás listas para tu siguiente preparación.

3. Planifica tu compra: compra lo justo y necesario. Esto no sólo es un acto de empatía con otros consumidores que también deben abastecerse, sino que te ayuda a evitar el desperdicio de alimentos y mejorar la economía de tu hogar.

4. El almuerzo puede ser otra comida: si cocinaste de más, congela tus comidas para que duren más tiempo y evitar el desperdicio, además de tener una preparación lista para otra ocasión, sin mayor esfuerzo. Recuerda: los alimentos deben estar en buen estado para consumirlos.

5. Lávate las manos: sin excepción, al cocinar lava tus manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Repite el lavado de manos en muchos otros momentos del día, como medida preventiva. En caso de tocarte los ojos, la nariz o la boca, lávate las manos nuevamente. Además, recuerda siempre evitar la contaminación cruzada: nunca mezcles alimentos crudos, especialmente de origen animal, con los cocidos.

6. Limpia y desinfecta: todas las superficies para cocinar, electrodomésticos y otros utensilios. Utiliza desinfectantes comerciales, alcohol más de 60° o agua con cloro y enjuague. Deja que se ventilen. En caso de usar paños de cocina, prefiere los desechables.

7. Bebe agua: toma al menos dos litros de agua al día para mantenerte hidratado y ayudar a tu sistema inmune.

8. Si tu presupuesto es más acotado: recomendamos reemplazar el consumo de bebidas gaseosas azucaradas, galletas, snacks y pastelería en general, por frutas y verduras frescas y preferir agua de grifo. Ellas te mantendrán más saludable.

9. Utiliza preparaciones novedosas: estar en casa es una excelente oportunidad para experimentar con nuevas recetas y aprender usando los ingredientes que tienes en casa. Si tienes hijos, vives con familiares o amigos, cocinen sus platos saludables preferidos. De esta manera, tanto niños como adultos serán entretenidos. Mantén siempre una distancia saludable de las personas con las que habitas, incluso cuando cocinas.

10. Si estás enfermo: al presentar síntomas, ser contagiado con el virus o al estar en contacto con un caso confirmado, evita ir a comprar tú mismo. Piensa en los demás. Sigue los protocolos de salud que estableció tu Gobierno y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si vives en ciudades y puedes, intenta hacer las compras online.

Por último, ¡no olvides hacer ejercicio! Estar en casa no es excusa para evitarlo. Para fortalecer tus defensas, realizar actividad física de manera regular es muy importante. Mantente activo, haz tu rutina en casa, o bien, ¡anímate buscando ejemplos por internet!

Recuerda el mensaje de las Naciones Unidas en este momento: conserva la calma, mantente a salvo, se inteligente, infórmate sobre el Coronavirus en fuentes de información confiables y se amable con los otros. Científicos de todo el mundo están trabajando por nuestra salud.