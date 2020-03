No es una “vacuna milagrosa”, sino un antiviral efectivo. Tuvo éxito en China en tratamiento de pacientes. Embajador cubano entregó detalles a ElSiglo.cl.

Hugo Guzmán. Periodista. 17/03/2020. Se trata del Interferón Alfa 2B, un antiviral fabricado por los cubanos y que se usó con efectividad en China en pacientes afectados por el coronavirus (COVID-19). No es una “vacuna milagrosa” como se quiso establecer, sino que sirve para fortalecer el organismo de las personas. Es el medicamento que traerá al país el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Hay más municipalidades interesadas, lo que beneficiaría a miles de personas.

En entrevista, el embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid Mascaró, dijo que el interferón está disponible en la isla de manera inmediata y reveló detalles del producto que se usa en ese país hace 30 años. Contó que existe una fábrica chino-cubano donde se fabrica y que fue uno de los medicamentos llevados a Italia para tratar pacientes.

¿De qué se trata este medicamento cubano del que se comenzó a hablar a propósito del coronavirus?

El uso de este antiviral, de este medicamento cubano, Interferón Alfa 2B -ése es el nombre científico- en el enfrentamiento a la epidemia del coronavirus en el caso de China, trajo a la luz su presencia. Comienzan entonces distintas opiniones, y comienza un debate de si el medicamento es una contribución ante el virus. Interesa que la verdad y la realidad sean las que prevalezcan. Aparecieron informaciones que no son fidedignas, que no son reales. Las redes sociales tienen muchas virtudes pero también incorporan elementos que no son reales.

¿Este medicamento combate el virus o ayuda a enfrentarlo?

De las informaciones que se difundieron, se decía que era la “vacuna cubana” contra el COVID-19, que era “milagrosa”, que cura infaliblemente el coronavirus. No es así. Nada de eso se apega a la verdad. Este es un antiviral que tiene un tremendo prestigio de utilización en Cuba durante 30 años, y que también se ha utilizado eficazmente, antes de esta pandemia, en otra decena de países. O sea, si un interlocutor entrevistado por medios chilenos o de otros países, dice que la vacuna -que no es una vacuna, eso no es cierto, Cuba nunca ha dicho que es una vacuna- no ha sido probada adecuadamente, exhaustivamente, y que por ende despierta esperanzas infundadas en la población, no está diciendo la verdad. Es una falacia. Si se dice todo ello porque comunas o entidades chilenas, entre una veintena de países, están interesadas en el medicamento, y gestionando su uso en el caso de Chile, no se apega a la verdad. Que no se quiera reconocer el potencial médico que ha desarrollado la Cuba pequeña, subdesarrollada y bloqueada, es una cosa, pero desconocer los avances, es otra cosa.

O sea, ¿este medicamente no es para atacar directamente el coronavirus, sino de prevención y fortalecimiento de las personas?

El Heberon Alfa R, que es el nombre comercial, se ha utilizado durante más de tres décadas en Cuba contra infecciones virales provocadas por el VIH, la papilomatosis respiratoria recurrente, que es causada por el virus papiloma cubano, contra la hepatitis B y C, además de su efectividad en terapias contra distintos tipos de neoplasias. Esa es la realidad. Durante 30 años se ha utilizado en Cuba. El efecto de medicamentos como este, ha colaborado en beneficio de la salud de la población cubana. Es uno de los medicamentos que ha contribuido a que la esperanza de vida en Cuba sea de 79 años y medio, que es mayor que la de Estados Unidos. Ha contribuido a que nuestra mortalidad infantil esté entre 4 y 5 por cada mil nacidos vivos. Hay buena salud de la población cubana y eso es gracias al uso de medicamentos como el interferón 2B.

Para precisar embajador. Si una persona en Chile tiene acceso a ese medicamento, el Interferón Alfa 2B, está en mejores condiciones de enfrentar el coronavirus, pero no es una “vacuna” contra el CONVID-19.

Definitivamente. Es un antiviral. Se prefiere que se utilice en pacientes con cierto nivel de gravedad, porque esa es la experiencia que se ha recogido con la epidemia en China, donde se usó. No sólo se usa, sino que se produce. Hay una planta chino-cubana que produce el Interferón Alfa, y se incorporó de inmediato a la batería de medicamentos para combatir la pandemia y el resultado fue muy satisfactorio. De hecho, en el caso de Italia, China donó toneladas de medicamentos, entre ellos el interferón cubano. Que se diga que Cuba no inventó el Interferón Alfa 2B es una manipulación grosera. Porque hace muchas décadas que existe y fue creado en Cuba. Lo que ocurre es que en Cuba, en 1981, se logró el primer interferón cubano, producido, fabricado, ciento por ciento, en entidades científicas y laboratorios cubanos. A partir de ahí se logró un enorme eficiencia en su producción y sobre todo en la definición de sus usos. El Interferón Alfa es, definitivamente, eficiente en la inhibición de la infección viral. Por eso contribuye a la salud y al restablecimiento de los pacientes.

Ese medicamento no está en Chile.

No, no está.

¿Y es posible traerlo?

Claro que es posible traerlo. En nuestro Centro de Ingeniería Genética y Tecnología, hay existencia suficiente en su línea de producción para satisfacer necesidades crecientes.

¿Es el que planteó Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, de traer y usar en Chile?

Así es. Hay una media docena de Municipalidades interesadas en el medicamento. Estamos en contacto muy eficiente con la Asociación Chilena de Municipalidades, con Farmacias Populares, con la que ya existen vínculos, contratos y convenios para la importación de medicamentos, de servicios médicos y equipos para traer este medicamento, a partir del interés de tenerlo como herramienta para enfrentar la pandemia. No es la única, es una herramienta más. Y no es la vacuna como se dijo.

Si se quisiera comprar, ¿se puede hacer en este momento?

Lo pueden hacer. Tenemos los datos de la entidad cubana con la que deberían entrar en contacto para ese fin.

¿Es de alto costo?

No, no.

¿Lo podría comprar el Ministerio de Salud, traerlo el Instituto de Salud Pública?

Es una buena pregunta…Te podría comentar a manera de ejemplo, que hace más de un año nos entrevistamos con autoridades del Ministerio de Salud chileno, y pusimos a su disposición no éste medicamento, sino las vacunas terapéuticas para el cáncer, o el medicamento para curar la úlcera del pie diabético, que es único en el mundo, y que impide en un margen de un 85% la amputación como tratamiento. No hubo reacción alguna de las autoridades de Salud de Chile.

El no traer el Interferón Alfa 2B y otros medicamentos, ¿es para usted efecto de una animosidad política contra Cuba?

Por supuesto que influye una animosidad política. Sobre todo influye el bloqueo criminal que Estados Unidos mantiene contra Cuba y su población, lo que irradia animosidad y, efectivamente, anticubanismo. Todo lo que sea en contra de la Revolución Cubana es positivo, nada que reconozca los éxitos y avances, en este caso del sector de la Salud, es aceptable. Para sectores de derecha en muchos países, ése es el derrotero, condenar a Cuba a como dé lugar. Te repito, pueden ser distintas fuentes, pero decir que ese medicamento no ha sido exhaustivamente probado, es una falacia.