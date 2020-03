A través de una carta dirigida al Presidente de la República el bloque presentó medidas de carácter social y económico para afrontar las consecuencias que dejará la crisis sanitaria.

Santiago. 17/03/2020. Posponer todos los procesos electorales entre sesenta y noventa días, propusieron los Partidos Comunista (PC), Progresista (PRO) y Regionalista Verde Social (FRVS), que componen el conglomerado Unidad Para el Cambio, ante el contagio de coronavirus que ya afecta a centenares de personas. Mediante una carta dirigida al Presidente de la República, que fue entregada en La Moneda, por el secretario general del PC, Lautaro Carmona, el presidente del PRO, Camilo Lagos, y la secretaria general del FRVS, Marta Molina.

Además el bloque presentó medidas de carácter social y económico para afrontar las consecuencias que dejará la crisis sanitaria.

Respecto del proceso eleccionario Unidad para el Cambio argumentó que el actual escenario de crisis requiere un nuevo consenso político basado en un estricto criterio de salud pública, ya que la elaboración de una nueva Constitución es un proceso que se desarrollará de manera inevitable, aun cuando sea necesario un cambio de fecha.

Camilo Lagos señaló que “la salud de las y los chilenos es prioritaria, por lo tanto hemos propuesto tener una prórroga de 60 a 90 días todos los procesos electorales, no sólo del plebiscito del 26 de octubre. El 26 de marzo comienza la franja y la nuestra que es social, que es gratuita, donde todos los actores equipos técnicos, directores trabajan gratuitamente hoy día paralizaron las filmaciones de los spots y todo lo que tiene que ver con su producción, debido a la situación actual y a la responsabilidad de quedarse en sus casas en la medida de lo posible y no salir. Hay cuestiones prácticas que tienen que ver con la franja, con la campaña, los puerta a puerta y una serie de actividades que no se pueden realizar hoy día. Los consejos generales, las reuniones de preparación de apoderados y todo lo que implica un proceso electoral se complica y por lo tanto no solo es la suspensión del plebiscito”.

Y agregó que “hoy la prioridad es un Estado que proteja a los chilenos y chilenas tenga que gastar lo que tenga que gastar. Hay que hacer los sacrificios necesarios porque estamos frente a una crisis inédita y las consecuencias económicas van a ser cada vez mayores. Hoy el gobierno ya reconoció 201 casos. Frente a esta crisis, los partidos que integramos Unidad para el Cambio preocupados de lo que va a ser el impacto social de esto, las tasas de desempleo, cuentas por pagar e incremento de los precios, hemos traído un conjunto de propuestas que nos parece que son clave de considerar. Nosotros tenemos un juicio muy crítico, muy severo de lo que ha sido la actuación de este gobierno, pero hoy día están primero los chilenos y chilenas”.

Asimismo, Marta Molina, apuntó que “para nosotros lo importante son los ciudadanos de Chile y hoy estamos haciendo eco de muchas de sus preocupaciones. Por ejemplo, la preocupación por el empleo informal que hoy representa más del 20%. Hoy tenemos una crisis sanitaria tenemos un Gobierno que no ha sido capaz de transmitirle a la gente tranquilidad ni claramente cómo va a trabajar y tratar esta crisis. Hoy venimos s pedir que se clarifique cuál será el manejo de ésta. Es importante además para nosotros, que las medidas que se tomen sean en un corto plazo para que no se siga reproduciendo en una tasa que no podamos manejar. Las medidas hasta ahora se han ido tomando desde la ciudadanía, necesitamos que se fortalezca el rol del Estado, que tome un liderazgo en base a lo que ha ocurrido en otros países. En Chile el sistema público es un sistema muy decaído que no da abasto ni siquiera para las patologías previas al coronavirus”.

Por otra parte, temas como la regulación de precios y distribución de productos de primera necesidad, mediante la creación de un proyecto de ley que permita a todos/as los ciudadanos el acceso a productos básicos durante la pandemia del Covid-19, evitando el abuso por parte de algunos particulares y empresas privadas que están lucrando a través de la venta de productos como alcohol gel, guantes, mascarillas, y otros de primera necesidad en el actual contexto, forman parte de la propuesta.

Al respecto, Lautaro Carmona, aseguró que “una pandemia como la que está cruzando el mundo requiere de un rol del Estado clave. Debiera ser el árbitro que garantice que las medidas que se tomen son las que corresponden, sin embargo no es un secreto en nuestro país el tema de la inversión. Hay desconfianza en la transparencia con que las autoridades de Gobierno van a abordar las medidas obligadas para esta crisis. Hay desconfianza acerca de si lo que anuncian está vinculado a solucionar y abordar la crisis de la pandemia o está resolviendo la crisis política de cuestionamiento a la autoridad. Por eso es muy importante la participación del mundo social y que ésta coincida con las medidas que se tomen”.

Y añadió que “se sigue abusando del mercado y tratando los medicamentos y otros insumos necesarios como una mercancía permitiendo que se eleven los precios al punto en que golpeen sin ninguna ética el bolsillo y la capacidad de la gente. Por eso, el control de precios para todos los medicamentos y consultas vinculados al tema de la pandemia, es una de las medidas que hemos propuesto. El Gobierno hoy día es parte del problema en cuanto a la angustia y el efecto psicológico que ha tenido la crisis, porque nadie cree que sean las medidas que corresponden (las que se están tomando)”.

Otra de las medidas propone el documento presentado, es ofrecer créditos con 0% interés a Pymes por parte del gobierno a través la apertura de un crédito estatal con interés de 0% con Banco Estado para empresas pequeñas que son siempre las más afectadas en tiempos de crisis, ya que al ver mermados sus ingresos presentan duras complicaciones para cumplir con el pago de sueldo de sus trabajadores.

Por otra parte, la coalición también se refiere a la postergación del pago del permiso de circulación 2020 con carácter de urgencia, al menos por un periodo de 6 meses, con el objetivo de que los usuarios puedan hacer uso de dichos recursos para superar la crisis ya que el necesario aislamiento traerá mermas económicas importantes a las familias.

[Documento para descargar en PDF Medidas para enfrentar la crisis UPC.docx (vf)]