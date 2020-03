La profesional dijo que el aislamiento social es vital para frenar el contagio. Aseguró que adultos mayores son sector con más riesgo. Afirmó que hay pánico en el país.

Daniela Pizarro A. Periodista. 17/03/2020. La doctora Nelly Alvarado es Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile. Máster en Donación y Trasplante de Órganos de la Universidad de Barcelona y Diplomada en Bioética Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y coordinadora del Área Salud Pública y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. En conversación con ElSiglo.cl abordó la pandemia del COVID-19 que atraviesa el mundo y en especial el caso chileno.

Sobre el comportamiento del coronavirus en el organismo afirmó que “en el 80 por ciento de los casos se presenta como un resfrío que tiene un tratamiento en la casa. El otro 20 por ciento son los casos que requieren un cuidado mayor, porque se puede complicar y alcanzar la neumonía, que es algo que también puede ocurrir producto de una gripe o una influenza. Esos casos pueden además llegar a una insuficiencia respiratoria y tener que requerir una UCI o UTI para utilizar un ventilador mecánico hasta que el pulmón se recupere. Pero esos casos son los menos”.

“Si un adulto mayor llega a estas condiciones está el riesgo de fallecer. Por eso hay que evitar que se enferme el 80 por ciento, porque ahí se frena el contagio y se evita de inmediato que se contagie el 20 por ciento más vulnerable”, agregó.

Asimismo, la académica recalcó que “hay que aclarar que, no porque dé positivo el virus se van a morir. Hay que tener tranquilidad, pero por sobre todo un comportamiento social individual, es decir, si no se están haciendo clases para evitar los contactos no vayan a otros lugares masivos. Hay que tener conciencia de que si me cuido yo estoy cuidando al otro inmediatamente”.

Y añadió que “la gente tiene que estar tranquila, precavida y buscar información oficial”.

Respecto a las medidas anunciadas por las autoridades nacionales la profesional señaló que “están apegadas a lo que ha ido recomendando la Organización Mundial de la Salud” y explicó que el aislamiento social es diferente a las cuarentenas.

“La cuarentena se decreta a un paciente que está enfermo y debe guardar un reposo en domicilio, aislado, durante catorce días. Otra cosa es el resguardo del contagio poblacional, donde se le dice a la gente que por favor se quede en su casa, es decir, es un aislamiento social de la población sana”, expuso.

En ese marco, la profesional expresó que hay que tomar los resguardos con cautela para no extender la sensación de pánico que ya existe en el país. “Hay un poco de pánico, porque estamos frente a una situación que no habíamos visto en el mundo, además, estamos muy comunicados por la globalización. La gente viaja constantemente, estamos conectados por redes sociales, sabemos lo que pasa en todos los países, entonces, todos esos factores nos generan un pánico que no ayuda, porque la idea es tener cautela y cuidado”.

Sobre las medidas que hay que tomar para evitar el contagio, Nelly Alvarado destacó que “son recomendaciones muy básicas y tienen que ver con la no exposición, es decir, si se tiene una reunión con cuarenta personas y se puede hacer por teleconferencia, hágalo por ese canal. Si puede no salir de su casa al trabajo y hacerlo por vía online, también. Si no es necesario ir a un centro comercial, no lo haga, lo mismo con cualquier lugar masivo. Lavarse bien las manos, evitar el contacto con gente que esté resfriada por las sospechas y cuidar a los adultos mayores”.

La doctora Alvarado, asimismo, detalló las diferencias del caso italiano con la situación chilena. “En Italia no hubo una postura muy rigurosa desde el comienzo como ocurrió en general en el mundo, porque no creyeron en las consecuencias. También hay que mirar el tipo de población, porque allá hay más adultos mayores que acá, por tanto el riesgo es mayor. Por otro lado si hubo más demora en tomar las medidas de aislamiento social también es mayor el nivel de contagio. Pero no necesariamente en Chile pasará lo mismo y vamos a llegar a esos niveles de crisis”, manifestó.

Y agregó que “en Chile tenemos experiencia de décadas en el manejo de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, con el manejo del cólera, con el manejo del H1N1, con la influenza, que es una enfermedad muy compleja”.