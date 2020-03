A través de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares se iniciaron los trámites para traer Interferon 2b, medicamento usado en China, España e Italia.

Santiago. 16/03/2020. Este lunes el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció en su cuenta de Twitter que a través de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares se iniciaron las gestiones para comprar el antibiótico cubano Interferon 2b, que está siendo utilizado en China, España e Italia para combatir el COVID-19 en pacientes de alto riesgo.

En conjunto con @AChifarp iniciamos trámites de importación del Interferon 2b, medicamento cubano usado con éxito en China y España. Esto será para personas contagiadas de alto riesgo. Nos ponemos a disposición de los municipios que lo requieran! #chilesomostodos pic.twitter.com/CxGjvRq3MV — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) March 16, 2020

“Al menos tres gobiernos han podido probar que sirve y es importante decir que no es para todos los contagiados. Aquí el mayor porcentaje de contagiados lo va a pasar mal, pero efectivamente no va a tener riesgo de muerte. Entonces, a un porcentaje entre 2% y 3%, que son los contiagos de alto riesgo, este medicamento les fortalece el sistema inmune, del tal manera que puedan pasar la enfermedad y no tener consecuencias graves”, señaló Daniel Jadue en el matinal de Televisión Nacional.

Además, el alcalde recoletano aclaró que “esto es un tratamiento, no es vacuna, por lo tanto nos estamos preparando para cuando llegue el peak en un par de semanas. Estamos haciendo todos los trámites en el Instituto de Salud Públic (ISP), que es una importación por emergencia sanitaria, a través de Achifarp. Y eso hay que recordarlo: se firmó un convenio con el complejo farmacéutico cubano hace dos años, y por lo tanto, somos los representantes en Chile de todos los medicamentos que produce Cuba, que hoy Italia y China están comprando a granel, precisamente para tratar a los contagiados de alto riesgo”.

Cuba ha estado suministrando este medicamento, que se produce con tecnología cubana en la empresa mixta Changchun Heber Biological Technology, ubicada en Jilin, China, y actualmente se utiliza en el personal vulnerable y de atención médica de manera preventiva, así como en los enfermos de COVID-19 en forma de nebulización, pues es una vía rápida para llegar a los pulmones y actuar en las etapas tempranas de la infección.

Según los datos el coronavirus afecta la respuesta inmune en los pacientes infectados y disminuyen las células T. Como respuesta, este fármaco tiene, precisamente, la capacidad de estimular la producción de dichas células. Además, teniendo en cuenta que los pacientes más propensos a agravar son las personas de avanzada de edad, con sistemas inmunes más disminuidos de manera fisiológica, es factible su uso tanto para infectados, como pacientes de riesgo y personal de salud.