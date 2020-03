La multisindical llamó a generar un Plan de Emergencia Nacional a través del Consejo Superior Laboral para enfrentar con diligencia y equidad la emergencia sanitaria.

Equipo ES. 16/03/2020. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pidió al gobierno que se convoque al Consejo Superior Laboral -órgano tripartito que convoca a empleadores, trabajadores y Gobierno- para debatir un Plan de Emergencia Nacional. La multigremial subrayó que “no solo se debe responder con medidas sanitarias, sino que también genere propuestas para la protección del salario y el empleo y que considere además propuestas económicas que nos permitan dar certeza y seguridad a la población. No queremos que sean los trabajadores y trabajadores los grandes perjudicados ante esta situación sanitaria que vive el país”.

En conferencia de prensa la directiva de la CUT abordó las medidas tomadas por el gobierno frente a la propagación del COVID-19. Se indicó que son confusas las recomendaciones que entregaron las autoridades.

“Nos preocupa la incapacidad de las autoridades de Gobierno de transmitir tranquilidad a la población. Los anuncios, desde el viernes a la fecha, han sido mensajes confusos, centrados exclusivamente en medidas sanitarias; generando con ello incertidumbre de los efectos de estas disposiciones en el conjunto de la sociedad y exponiendo, en especial, a los trabajadores de los servicios de Salud a la expectativa y angustia de la población frente a anuncios que, hasta hoy, no se han implementado”, indicó.

Además, desde la Central se llamó al mundo empresarial a no usar la situación para precarizar los trabajos y también al Ejecutivo para que no dé urgencia a iniciativas legislativas que apuntan al teletrabajo.

“La crisis social y sanitaria que enfrentamos no debe ser aprovechada por el empresariado para instalar flexibilidad y precarización de las condiciones laborales de manera permanente para aumentar sus utilidades y proteger su negocio. En este sentido, no compartimos que se intente imponer urgencias legislativas a proyectos de ley como el del Teletrabajo o que se hable de medidas para rebajar las indemnizaciones. A la incertidumbre frente a la potencial crisis sanitaria, no podemos sumarle además el miedo de los trabajadores a perder su empleo y salarios”, dijo la CUT.

La multisindical, asimismo, apeló a la regulación de los precios de los insumos básicos para prevenir el contagio. “No es posible seguir permitiendo el aumento indiscriminado de los precios de insumos básicos de prevención de contagio del virus. Se debe regular desde el Estado la especulación, el lucro y el potencial clima de desabastecimiento. No pueden quedar sometidos a la voluntad del mercado pues, dada la actual contingencia, estos insumos deben ser considerados artículos de primera necesidad. Hoy se requiere que el Estado juegue un rol activo en la protección de la población y en la regulación y fiscalización del valor de estos insumos y servicios básicos”, apuntó.