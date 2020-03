Enfatizó que “el 26 de abril lo caracterizamos como un hito de movilización, donde esperamos que millones de chilenos y chilenas salgamos a las calles a votar y aprobar una nueva Constitución”.

Macarena Vergara Moraga. Periodista. Bárbara Figueroa se dio un tiempo para esta entrevista, en medio de meses complejos en donde no sólo debió liderar un nuevo Congreso de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), sino además representar los intereses sindicales y ciudadanos ante un estallido social inédito en la democracia reciente, enfrentando lo que consideró “una arremetida legislativa de un gobierno que no ha sabido escuchar la voz de la calle”. La timonel de la Central también tuvo espacio para hablar acerca de una serie de desafíos que se vienen, como el plebiscito constitucional del 26 de abril.

Ella insiste en que las fuerzas progresistas hoy más que nunca deben trabajar en unidad o, de lo contrario, el gobierno de derecha seguirá abriendo camino a la aprobación de “iniciativas de ley que no representan los intereses que se han expresado en las calles” en un contexto de fuerte crisis institucional.

¿Qué factores los llevaron a tomar la determinación de establecer el voto universal para la elección de dirigentes de la CUT?

Surge a partir de una necesidad que tiene que ver con la crisis que vivimos el 2016, pero se enmarca en un proceso de auto reforma sindical que es mucho más que el instrumento para elegir a los dirigentes nacionales. Nosotros teníamos el mandato de llegar al nuevo Congreso con este elemento resuelto. Conformamos una comisión con dirigentes de distintos sectores -públicos, privados- para ver cuáles eran los mayores obstáculos y desafíos para que ellos iniciaran una propuesta. Finalmente, lo que se determinó es que en realidad lo que requeríamos era un cambio en el estatuto que garantizara la universalidad del voto y la igualdad de todos los trabajadores y trabajadoras para participar. Por lo tanto, lo que hicimos en este Congreso fue llevar a votación esta reforma estatutaria que era lo mandatado, uno de los puntos centrales de la tabla en materia orgánica.

¿Cómo están las garantías para el voto universal?

Entendemos que es un tremendo desafío, pero estamos muy contentos de que haya tenido un respaldo contundente y que se haya aprobado por más del 90% de los votantes, con una participación además casi del 100%. Ahora, lo que tendremos que ver es cómo dar las plenas garantías para todos los trabajadores y trabajadoras afiliadas que cumplan con los dos requisitos básicos para participar en una elección: primero acreditar su afiliación a la CUT y, lo segundo, estar con sus cotizaciones al día.

¿Cuáles son los temas cardinales a abordar en perspectiva de futuro de la CUT?

Hemos reafirmado el compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos, ese es un eje estratégico del debate que nosotros dimos. El hecho no solamente inédito, sino que además de un tremendo simbolismo de haber realizado nuestro Congreso en el Estadio Víctor Jara, de alguna manera lo que hacía era dar una señal muy clara y potente al país de nuestro compromiso y reafirmación de la lucha por la verdad, justicia, por el no a la impunidad y reparación. Si no me equivoco, son tres querellas que fueron acogidas por Tribunales Nacionales por crímenes de lesa humanidad y por las violaciones a los derechos humanos contra el Presidente de la República. Nos parece que eso no basta, y que a las acciones que se han desarrollado en materia de acusaciones constitucionales, hay que vincularlas también a la necesidad de llevar este debate a Tribunales Internacionales. Nosotros no lo descartamos, incluso más, queremos aspirar a eso de la mano con organizaciones internacionales. Por otro lado, hemos reafirmado el camino de trabajo en torno a Unidad Social, seguir trabajando y esforzándonos por avanzar en este espacio de convergencia amplia, diversa, y donde también por cierto que el bloque sindical tiene un valor estratégico. Acá tenemos un debate en torno al proceso constituyente que de alguna manera le abrió la puerta a algunos sectores, sobre todo al gobierno, para insistir en proyectos de ley regresivos, en acelerar discusiones en el Parlamento. Y, por lo tanto, nosotros hemos dicho que no podemos hoy, menos que nunca, restarnos de trabajar en unidad, porque aquí se corren serios riesgos que en paralelo al debate sobre proceso constituyente, se aprueben iniciativas de ley que no representan los intereses que se han expresado en las calles.

¿Cómo abordaron una Nueva Constitución desde la perspectiva de aquellas transformaciones que no han podido impulsar dentro de los parámetros de la institucionalidad vigente?

Nosotros tenemos la experiencia muy viva, en el marco del gobierno anterior, donde lo que se trató de avanzar en materia de reformas laborales y de derechos colectivos, tuvo como tope el Tribunal Constitucional. Entonces, desde nuestra perspectiva, de lo que se trata hoy día, y es el esfuerzo en que nos va a estar ayudando un equipo de abogados constitucionalistas, al alero de la Fundación FIEL, es que nosotros podamos establecer ya no cuales son los techos de la Constitución, sino cuales son los pisos mínimos, de tal manera de que de ahí en adelante empecemos a hacer un diálogo diferente.

¿Cómo ve la lucha sindical y social que se viene en materia de movilizaciones?

Lo que viene es también una agenda movilizadora para presionar al Ejecutivo y al Parlamento durante el primer semestre. Iniciamos con todas las actividades en torno al 8 de marzo, la acción conjunta con las organizaciones feministas, respecto a la convocatoria a huelga o a movilización nacional el día 9 de marzo. Entendemos que debemos discutir y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, discutir con el bloque sindical en primer lugar, y luego con todos los actores de Unidad Social, potenciales fechas para movilizaciones nacionales. Entendemos que un proceso como el constituyente requiere también una visibilidad de las demandas sociales para que nadie crea que todo esto fue en vano o que no debiera haber materias que empiecen a resolverse ahora. Entonces, nosotros creemos que es necesario como una manera de motivar a la participación activa al 26 de abril, que no decaiga el proceso de movilizaciones. Luego tenemos el propio 26 de abril, que nosotros lo caracterizamos como un hito de movilización, donde esperamos que millones de chilenos y chilenas salgamos a las calles a votar y aprobar una nueva Constitución bajo convención Constitucional, y luego llegamos al 1 de mayo.