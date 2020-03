Avenidas, universidades, centros comerciales, Metro, prácticamente vacíos. Sobre todo, protesta ante femicidios y exigencia de fin de la impunidad.

Agencias. 10/03/2020. Los medios de prensa mexicanos mostraron grande avenidas, calles, centros comerciales, cafeterías, sedes universitarias, lugares de trabajo, el Metro y buses, muy vacios, con poca gente, como efecto de la Huelga Feminista convocada en este país para demandar la promoción y respeto a los derechos de las mujeres y, específicamente, protestar por la gran cantidad de femicidios, la persistencia de violencia física y psicológica contra las mujeres y la impunidad frente a crímenes que afectan al sector femenino de la población.

La paralización se sintió y percibió en las principales ciudades de México. Esto incluyó, en un momento, una gran marcha en el Distrito Federal, donde participaron miles de mujeres, exigiendo justicia y fin de la impunidad ante los femicidios y agresiones, y consagración de derechos humanos y sociales para las mujeres.

Las redes sociales estuvieron muy activas llamando a ser parte de la Huelga Feminista y reivindicando las demandas feministas. También se llamó a no comprar y no consumir, y hubo grupos que alentaron “la lucha anticapitalista”. Las periodistas más escuchadas y vistas del país, como Carmen Aristegui, Denise Maerker o Gabriela Warkentin, anunciaron en sus informativos que seguirían la protesta. La Secretaría (Ministerio) de Educación Pública decidió no sancionar administrativamente a las profesoras que no acudieran a trabajar, y hubo escuelas donde niñas y maestras realizaron actividades.

El colectivo las Brujas del Mar, del Estado de Veracruz, publicó en Facebook: “Si paramos nosotras, para el mundo. Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52% de la población”.