Repudio a violaciones a DDHH, silencio del MinMujeryEG, y reivindicación de la figura de Gladys Marín.

Manuel Da Corte. 03/2020. En el marco del 15 aniversario del fallecimiento de Gladys Marín, líder del Partido Comunista (PC), un grupo de dirigentas y militantes comunistas se manifestó a las afueras de la Intendencia Metropolitana y de La Moneda, desafiando una dura represión, para exigir una nueva Constitución; además de responsabilizar a Sebastián Piñera y al Intendente Felipe Guevara de las brutales violaciones a los derechos humanos que aún se cometen en nuestro país, a casi cinco meses del estallido social. Además, las mujeres comunistas cuestionaron a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, por su silencio ante la violencia sexual sufrida por mujeres en el marco de la represión, exigiendo su renuncia al cargo.

En este sentido la ex subsecretaria de Previsión Social y pre candidata a alcaldesa por Conchalí, Jeannette Jara, manifestó que “tanto el Presidente Piñera como el Intendente deben asumir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que muchos han sido mutilados, vejados y asesinados, y no pueden quedar sin justicia y ni reparación. Es nuestro deber como país no repetir lo horrores de la dictadura y la impunidad que en muchos casos subsiste hasta hoy día”.

Asimismo, la Concejala por Santiago, Irací Hassler, dijo que a “15 años de la partida física de Gladys Marín, nos manifestamos en la Intendencia por una nueva Constitución por la que ella luchó; y denunciamos a Piñera y Guevara que tienen las manos manchadas con sangre del pueblo movilizado”.

Finalmente, la Concejala de Recoleta y Encargada de la Comisión de Mujeres PC, Natalia Cuevas, aseguró que “la lucha de Gladys nos inspira y a 15 años de su partida nos llamamos a expresar y condenar nuestro rechazo al actuar del gobierno y las distintas medidas que han tomado frente a la movilización social, y expresamos un fuerte llamado a la lucha de las mujeres en el marco de la huelga feminista del 8 y 9 de marzo, levantando todas las banderas del feminismo en pos de los derechos de las mujeres trabajadoras”.