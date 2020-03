Engels: “La manera de establecer la igualdad social efectiva…sólo se manifestarán con nitidez cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales”.

Juan Gajardo

Miembro de la Comisión Política. Partido Comunista

09/03/2020. Cuando este 8 de marzo en Chile, millones de mujeres marcharon coreando sus legítimas demandas, lejano cronológicamente pero también como referencia

histórica, era para las participantes de esta movilización, la intervención de la dirigenta comunista y feminista alemana Clara Zetkin, en el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, realizado en 1910 en Copenhagen, en el cual propuso instituir el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora. Un siglo después, la lucha de las mujeres por superar el patriarcado, es una tendencia universal, que adquiere particular presencia en los países indo-americanos. La universalidad en la conmemoración de esta fecha al igual que sus demandas nos recuerda la frase de Federico Engels, el cual señalaba, ya en el siglo XIX, que la lucha por la liberación de la mujer, era la lucha por la liberación de la humanidad.

El mismo Engels ya escribió en su obra sobre “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” lo siguiente: “La república democrática no suprime el antagonismo entre las dos clases; al contrario, no hace más que suministrar el terreno en que llega a su máxima expresión la lucha por resolver dicho antagonismo. De igual modo, el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer en la familia moderna, así como la necesidad y la manera de establecer la igualdad social efectiva entre ambos, sólo se manifestarán con toda nitidez cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos absolutamente iguales. Entonces se verá que la liberación de la mujer exige, como primera condición, la reincorporación de todo el sexo femenino a la producción social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad”.

Engels apunta a superar la invisibilización del trabajo doméstico realizado tradicionalmente por la mujer, a lo cual hoy debemos sumar el reconocimiento pleno de todos sus derechos, partiendo del básico derecho que su cuerpo le pertenece y nadie puede violentarlo.

A partir del 18/O son miles las mujeres en Chile que han sido víctimas de la represión policiaca. El gobierno de Piñera no sólo está en asintonía con las demandas de las mujeres, sino que tampoco tiene capacidad para leer los elementos de la realidad. En su desesperación por mantener sus privilegios de casta, que ven amenazados por un cambio de constitución, recurre a campañas del terror, usando irresponsablemente una epidemia, cual es el corona virus, para poner en cuestión la realización del plebiscito. Los criterios de políticas de salud pública son ajenos para este ministro. La crisis económica internacional, agravada por la ineptitud de Trump, tiene consecuencias graves en una economía pequeña y dependiente como la nuestra, donde a la desvalorización de nuestra moneda se agrega una baja de más de un 10% en nuestro comercio internacional y una significativa cantidad de proyectos de inversión importantes paralizados.

Este gobierno ha mostrado su incapacidad para enfrentar la actual crisis económica internacional. Han pesado más sus anacrónicas preferencias ideológicas por los EEUU que la defensa de los intereses nacionales. EEUU es una nación con una crisis económica estructural. Posee la mayor deuda pública y había sorteado la situación por medio de colocar en el mercado bonos que los compraba principalmente…China. Cuando el gobierno chino, cansado de la irresponsabilidad de Trump, anuncia medidas para responder a las agresiones económicas yankees, no sólo el pueblo norteamericano sufrirá por la desidia de sus gobernantes, sino también los pueblos en que los gobiernos lacayunos de Trump no entiendan que los tiempos de su imperio acabaron, que EEUU como potencia vive su ocaso.