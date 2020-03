Irán e Italia registran el mayor número de víctimas mortales a consecuencia del virus fuera de China, el epicentro del brote que comenzó en diciembre.

Cubadebate. 05/03/2020. Con la enfermedad COVID-19 disminuyendo en el sitio donde comenzó, Italia, Irán y Corea del Sur lidian con la expansión del virus que supusieron alrededor del 80% de los casos nuevos fuera de China, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En total, más de 95 260 personas se han contagiado con el virus a nivel internacional, y hay más de 3 280 muertos, según el último recuento de la OMS divulgado este jueves.

En China, donde decenas de pacientes son dados de alta todos los días, había 80 409 casos confirmados hasta el jueves y 3 012 decesos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido este jueves que están “profundamente preocupados” por el incremento de países con casos del nuevo coronavirus, si bien no ha aludido a que se vaya a nombrar pandemia a la actual epidemia del virus.

En la rueda de prensa diaria, Tedros ha pedido a los países actuar “con rapidez y determinación clara” ante los casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus.

“Los países tienen que capacitar a sus trabajadores sanitarios para identificar los casos del nuevo coronavirus, garantizarles un tratamiento cuidadoso y compasivo y protegerles de las infecciones. Si se actúa agresivamente para encontrar, aislar, tratar caso y rastrear cada contacto, se podrá cambiar la trayectoria de esta epidemia”.

Tedros ha advertido que aún “hay mucho que no se sabe”, pero ha asegurado que lo mortal que sea el coronavirus no va a depender solo del mismo sino de cómo se va a responder a él. “Es una enfermedad grave. No es mortal para la mayoría de las personas, pero puede matar. Todos somos responsables de reducir nuestro propio riesgo de infección y, si estamos infectados, de reducir nuestro riesgo de infectar a otros”.

Hasta este jueves, Irán reporta 107 muertos y 3 513 casos de coronavirus. Las autoridades anunciaron controles para limitar los desplazamientos entre las grandes ciudades e instaron a los ciudadanos a reducir el uso de billetes para luchar contra el creciente brote.

El ministro iraní de Salud, Saeed Namaki informó que escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el Nowruz, el Año Nuevo Persa, que se celebra el 20 de marzo. También quedaron canceladas las oraciones del viernes por segunda semana consecutiva.

En Medio Oriente, Arabia Saudita prohibió las pregrinaciones a la ciudad sagrada de La Meca.

En Italia, epicentro de la epidemia en Europa, quedaron cerradas las escuelas para más de ocho millones de alumnos hasta el 15 de marzo. El Gobierno italiano decretó que los juegos de fútbol y otros eventos deportivos se lleven a cabo sin espectadores hasta por lo menos el 3 de abril. Más de 3 000 personas están infectadas y por lo menos 107 han fallecido, la mayor cantidad en cualquier país fuera de China.

Corea del Sur declaró el jueves una “zona de atención especial” en torno a una segunda ciudad muy afectada por el brote de coronavirus (Gyeongsan, de unos 275 000 habitantes, 250 kilómetros al sudeste de Seúl), y el Ejército estadounidense confirmó dos nuevos casos de transmisión entre los familiares de sus soldados en el país, que se enfrenta a la mayor epidemia fuera de China.

Alrededor del 75% de todos los casos de Corea del Sur se dan en Daegu y sus alrededores, la cuarta ciudad más grande del país, donde el virus surgido en China a finales del año pasado se ha propagado rápidamente a través de los miembros de un grupo religioso.

Las autoridades surcoreanas dijeron que los hospitales de las zonas más afectadas están teniendo problemas para acomodar a los nuevos pacientes. Las autoridades de la ciudad de Daegu dijeron que 2 117 pacientes estaban a la espera de camas en la ciudad.

Está previsto que decenas de enfermeros militares recién contratados comiencen a trabajar en Daegu este jueves, según el Ministerio de Salud surcoreano.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur notificó tres nuevas muertes por el virus, lo que eleva a 35 el total en el país.

Australia se sumó a otros países en la imposición de restricciones a los viajeros surcoreanos, siendo ya casi 100 las naciones que restringen las llegadas procedentes del país asiático, que registró 438 nuevas infecciones el jueves, sumando un total de 5 766.

Indonesia anunció restricciones para viajeros de partes específicas de Irán, Italia, Corea del Sur y China. Los Emiratos Árabes Unidos aconsejaron a sus habitantes no viajar al extranjero y advirtieron que aquellos que lo hagan serán puestos bajo cuarentena al regresar. Medidas similares han adoptado Japón y Sri Lanka.

En las últimas 24 horas, dos (2) países en la región de las Américas informaron de sus primeros casos de COVID-19: Argentina (1) y Chile (1). Ambos casos estuvieron relacionados con viajes y están en condición estable.

Hasta la fecha, se han notificado un total de 119 casos de COVID-19 provenientes de ocho (8) países y dos territorios franceses de ultramar: Argentina (1), Brasil (2), Canadá (33), Chile (1), Ecuador (7), México (5), República Dominicana (1), los Estados Unidos de América (66), San Bartolomé (1) y San Martín (2). (Organización Panamericana de la Salud, 4 de marzo de 2020)

En Estados Unidos la cifra de fallecimientos llegó a 11 el miércoles con el fallecimiento de un paciente en California (el primero fuera del estado de Washington).

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró la emergencia a nivel estatal. Washington y Florida habían declarado antes sus emergencias.

Washington también anunció otra muerte, con lo que ya suman 10 en el estado. La mayoría de los fallecidos vivían en el asilo de ancianos Life Care Center, en Kirkland, un suburbio al este de Seattle. Por lo menos 39 casos se han registrado en el área de esa ciudad, donde a decir de los investigadores el virus podría haber estado circulando durante semanas sin ser detectado.

En Nueva York, autoridades de salud pusieron a centenares de habitantes en cuarentena después de que se les diagnosticara el virus a miembros de dos familias en New Rochelle, suburbio de la ciudad de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo dijo que al parecer la enfermedad le fue contagiada por un abogado a su esposa, dos hijos, un vecino y dos personas más.

Se han confirmado seis nuevos pacientes de coronavirus en el condado de Los Ángeles, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias. Uno de ellos es un contratista federal que pudo haber estado expuesto al virus mientras realizaba exámenes médicos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Los parlamentarios estadounidenses llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de ley de emergencia de 8 300 millones de dólares para ayudar a financiar los esfuerzos por contener el virus, tanto en investigación como en desarrollo de vacunas, material para pruebas y terapéutica. El proyecto de ley obtuvo suficientes votos para ser aprobado en la Cámara de Representantes.

Los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. indican 129 casos confirmados y presuntos en Estados Unidos, por encima de los 108 anteriores.

No solo ha cambiado el virus la vida de ciudades y los calendarios, sino las rutinas de negocios y hasta la interacción personal, ferias que han sido aplazadas y ligas deportivas que evitan las aglomeraciones (partidos de fútbol suspendidos o a puertas cerradas). La OMS ha recomendado pagar con tarjetas para evitar la manipulación de efectivo.

Un número creciente de empresas están adoptando medidas de prevención en todo el mundo. El miércoles, Microsoft pidió a sus empleados en la región de Seattle, cerca de su sede, y en el área de la bahía de San Francisco, que trabajen desde casa si es posible hasta el 25 de marzo. Otras compañías han recortado o suspendido los viajes de negocios.

En Wuhan, China, se ha expandido la costumbre de saludarse con el pie, y un reporte de prensa habla de choques de codos y no manos dadas entre congresistas en Washington.