Cuatro murieron en un incendio de bodegas en Pudahuel y otros cuatro en un frigorífico en Copiapó. Escasa cobertura en la prensa y poca información oficial.

Equipo ES. 04/03/2020. En menos de una semana, ocho trabajadores murieron en accidentes laborales, sin que se registre una amplia cobertura en la prensa ni exista una detallada información oficial. De hecho, desde el Ministerio del Trabajo no hay versiones.

Este miércoles se supo de un accidente que dejó cuatro personas fallecidas en la Frutícola Atacama, en la comuna de Tierra Amarilla, al interior de un recinto de frigorífico. Los muertos tendrían entre 19 y 30 años y al cierre de esta nota no se contaba con sus nombres.

El fiscal jefe de Copiapó, Christian González, dijo que “la causa de muerte se está indagando. Sería preliminarmente (…) una inhalación por monóxido de carbono derivado de las grúas horquillas que estos trabajadores manipulaban dentro de cámaras de prefrío”.

Las diligencias para determinar qué ocurrió con los trabajadores quedaron a cargo de Christian González.

Durante el fin de semana, en un enorme incendio en bodegas en la comuna de Pudahuel, cuatro trabajadores murieron y la Fiscalía Metropolitana Occidente está investigando el hecho, caracterizado como “cuasidelito de homicidio”.

El suceso se produjo en instalaciones de la empresa Explonun, al parecer en una planta de embalaje de sales metálicas por causas que se investigan. Hubo versiones de que en el lugar se producían o manipulaban explosivos o material explosivo que no estaba autorizado.

En ambos casos, que provocaron ocho trabajadores fallecidos, es posible que las empresas busquen la manera de no asumir responsabilidades y que con el paso del tiempo los episodios se olviden y no haya responsables. Se desconoce si existen indemnizaciones para las familias de los muertos y no hay identidad de las víctimas ni informes de la labor que desarrollaban y por quién estaban contratados.