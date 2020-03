Daniel Núñez abordó los proyectos del gobierno y no descartó otra acusación constitucional en contra de Piñera si los militares vuelven a las calles. Adelantó rechazo a reforma de pensiones.

Daniela Pizarro A. Periodista. 03/03/2020. En entrevista con ElSiglo.cl el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, abordó la agenda legislativa que se viene para el mes de marzo.

¿Hay posibilidades que la paridad de género para una futura constituyente quede zanjada antes del 8M?

Para nosotros es fundamental y vamos a ser intransigentes con que se cumpla un criterio básico de convivencia democrática como es respetar la paridad de género en la constitución del futuro órgano constituyente. Vamos a insistir con que se debe asegurar que el 50 por ciento de los cupos sean para delegadas. Tenemos la expectativa que la comisión mixta pueda reunirse este miércoles esperando que incluso esto pueda ser votado en la Cámara de Diputados el jueves y en el Senado el viernes. Lo mínimo que podemos hacer como gesto político es que el Congreso resuelva la paridad de género antes del domingo 8 de marzo. Tenemos que decir que en Chile se abre paso a la participación de las mujeres, por eso nos la vamos a jugar para que esto se vote muy pronto.

¿La oposición está divida también en este tema?

En la oposición lamentablemente hay una corriente que permanentemente está pensando en cómo negociar con la derecha y eso debilita las posibilidades de avanzar, pero la presión del movimiento social ha sido muy importante en estos días y eso nos permite pensar que esa paridad se aprobará y vamos a vencer el bloqueo que impone la derecha.

El gobierno dio prioridad al proyecto que protege a Carabineros, al que permite que las FF.AA cuiden la infraestructura crítica y al sueldo mínimo garantizado ¿Cuál será la postura de las diputadas y diputados comunistas? y ¿Cómo ven la insistencia del gobierno por reprimir y no escuchar la protesta?

Sebastián Piñera tiene una obsesión insana y absolutamente criminal de reprimir toda manifestación social. Sus manos están manchadas con sangre y ahora con estos proyectos pretende que todo el país sea cómplice entregando más facultades a los carabineros y permitiendo que sin estado de excepción los militares salgan a las calles, lo que claramente pone en riesgo la vida de los chilenos y chilenas. En Coquimbo tenemos dos personas muertas por disparos de militares, jóvenes que estaban indefensos, desarmados y también otro caso de un trabajador que quedó incapacitado por una bala de un militar. Por lo tanto sacar los militares a las calles en Chile es un acto criminal, por lo que si se sigue insistiendo con eso la situación ameritaría presentar otra acusación constitucional en contra del Presidente de la República. Por otro lado el gobierno intenta mostrar un rostro más agradable con el proyecto del sueldo mínimo garantizado, sin embargo, esta no es la solución que el país espera, nosotros somos partidarios de que se eleve sustancialmente el salario mínimo y compartimos la propuesta de Unidad Social de llegar a un mínimo de 500 mil pesos, por lo que nos vamos a jugar para que no se apruebe este proyecto, para que en el mes de junio cuando se vote el alza del salario mínimo se aumente de manera sustancial.

¿Cómo ve la discusión para acelerar la reforma a las pensiones?

Esta presión que intenta poner el Ejecutivo para que aprobemos sus proyectos es algo inconducente porque no permite el debate democrático, donde escuchemos las diferentes posturas en un tema tan sensible como las pensiones. Hemos dicho que estos proyectos del gobierno son reformas absolutamente menores que no alteran el sistema privado y no ponen coto al abuso que hacen las AFP y tampoco entrega mejoras sustanciales a las pensiones de la población. Nosotros vamos a rechazar esta reforma y en los plazos que hoy impone el gobierno al Parlamento hay una ilusión que no tiene sustento y serán en los meses de marzo y abril que esto se discuta en el Congreso.

¿Cuáles son las perspectivas de cara al plebiscito con el gobierno y el oficialismo en plena campaña del terror?

El gobierno se sumó a la estrategia de la ultraderecha y abiertamente busca crear las condiciones para impedir la realización del plebiscito. Están dando todo tipo de argumentos y lo más probable que en poco tiempo tengamos provocaciones a fines a ese discurso de ingobernabilidad que sería para impedir el plebiscito. Eso responde a una actitud totalmente desesperada porque saben que van a una derrota contundente y nuestra labor es colaborar para que el plebiscito se desarrolle de la manera más óptima y cuidar que la gente no crea en estas amenazas y vaya a votar para que el Apruebo gane de manera contundente, así como esperamos gane la convención constitucional.