El mandatario dijo que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Llovieron las críticas.

Equipo ES. 02/03/2020. La nueva norma que tipifica cualquier crimen en contra de una mujer como femicidio fue promulgada este lunes por el Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, el acto que se supone debió estar marcado por la celebración de la nueva ley que viene a entregar justicia efectiva a las víctimas de estos crímenes, se convirtió en otra grotesca escena del mandatario. En su discurso central lanzó la impresentable idea de que hay mujeres que se dejan agredir. “A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”, dijo Piñera mientras lo rodeaba por un lado la Primera Dama, Cecilia Morel, y por otro, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

La frase sintetizó la insistencia histórica de culpar a las propias víctimas por ser agredidas, una idea que la misma Ley Gabriela busca erradicar, ya que elimina cualquier tipo de contexto o justificación en casos de extrema violencia de género (femicidios) y por ello que cualquier condena por un crimen en contra de una mujer partirá con 15 años de prisión hasta la cadena perpetua. Las críticas en contra del jefe del gobierno no se hicieron esperar y obligaron a Piñera y la titular de la Mujer a dar explicaciones.

Una de las impulsoras del proyecto, la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, sostuvo que “hasta en la promulgación de Ley Gabriela el Presidente Piñera sigue justificando la violencia machista: ‘No sólo se trata de hombres que violentan, si no que la posición de las mujeres a ser abusadas’. Es impresentable y una ofensa para las familias de las víctimas”.

La también parlamentaria del PC y promotora de la iniciativa, Karol Cariola, apuntó que “queda claro que si hoy tenemos Ley Gabriela no es precisamente por la mentalidad avanzada del Presidente, todo lo contrario, su frase nos demuestra uno de los aspectos más profundos y terribles del machismo y la misoginia: exculpar a los victimarios y culpar a las víctimas”.

La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, cuestionó “¿qué pretende Sebastián Piñera? Plantear a las mujeres como culpables de ser abusadas es un nuevo llamado abierto al conflicto para justificar la represión. Esa es su estrategia y no caeremos en la trampa. ‘El Estado opresor es un macho violador’”.

La diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, resaltó que “hoy se promulgó la Ley Gabriela, proyecto que fue impulsado por la familia de Gabriela Alcaíno especialmente por su papá. Todo mi reconocimiento a la familia de Gabriela que trabajó y lucho día a día por sacar la ley. No puedo creerlo, es una vergüenza que (el presidente) diga esto, ahora la culpa es de nosotras las mujeres”.

El presidente del Senado, Jaime Quintana, destacó que “mientras mujeres en todo el mundo hacen suyo el grito chileno que dice ‘la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía’, el presidente habla de la ‘posición de ser abusadas’. El choque cultural entre el gobierno y la sociedad es demasiado fuerte. Las víctimas no son culpables”.

En ese marco el Presidente Sebastián Piñera manifestó que “quiero ser muy claro, la posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres. Por eso, llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza contra su integridad, contra su vida, para que puedan recibir en forma oportuna y eficaz la protección del Estado”,

En tanto, la ministra Isabel Plá, indicó que “el Presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer, el Presidente lo que ha dicho es sepan las mujeres de nuestro país que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las instituciones y con el apoyo de todos los poderes del Estado”.

Ley Gabriela

El proyecto se denominó Ley Gabriela, en memoria de Gabriela Alcaíno, una joven de 17 años que, junto a su madre Carolina Donoso, fueron asesinadas por el expololo de la menor, Fabián Cáceres de 18 años, el 11 de junio de 2018. Este caso no fue caratulado como femicidio sino como homicidio simple. Es por ello que la familia Alcaíno comenzó a trabajar en la iniciativa que fue presentada por las legisladoras comunistas -Camila Vallejo y Karol Cariola- y que logró el respaldo de un grupo transversal de diputados y diputadas.

La promulgación de la ley fue seguida desde las afueras del Palacio de Gobierno -donde se realizó acto oficial- en una celebración paralela que lideraron las diputadas del PC junto agrupaciones de mujeres.

Karol Cariola aseguró que “la promulgación de la Ley Gabriela nos hace sentir orgullosas, porque es la lucha de las mujeres en la calle y ad portas, además, del 8 de marzo, es un acto de justicia para que no se nos siga matando. No quisimos entrar a La Moneda porque creemos que mientras no haya justicia en nuestro país por las violaciones a los derechos humanos no vamos a volver a entrar a La Moneda y hicimos nuestra propia promulgación y celebración con organizaciones sociales, feministas y activistas que buscan erradicar la violencia de género”.

Asimismo, Camila Vallejo, señaló que “la Ley Gabriela es la muestra de que se puede avanzar para el cambio cultural, aunque costó mucho que este proyecto se convirtiera ley, pero no es imposible. Queremos decirle a las mujeres que si hay organización, si hay manifestación, podemos tener leyes positivas para las mujeres que transformen nuestra realidad, por eso hay que seguir luchando, sobre todo en este mes”.