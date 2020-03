Al frente de un Ministerio desaparecido de la agenda y con despreocupación por violaciones a DDHH de las mujeres.

Gonzalo Magueda. Periodista. 02/03/2020. Al parecer, a las parlamentarias de la oposición no les quedó más remedio que interpelar a Isabel Plá, relacionara pública de profesión y militante de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), a quien el Presidente Sebastián Piñera puso en el cargo de ministra de la Mujer y la Equidad de Género. En medio de críticas desde el movimiento feminista que está exigiendo: “Renuncia Plá”.

Un reclamo central, es la despreocupación de Isabel Plá ante las numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos sexuales cometidos en los últimos meses contra cientos de mujeres. Ella, salvo alguna declaración puntual y formal, ha estado ausente en ese tema. Solo salió a condenar con vehemencia la agresión contra una carabinera. Además, se le cuestiona una inoperancia en fortalecer y dar curso a medias en relación a derechos laborales, reproductivos y sociales de las mujeres, en un Ministerio que en los últimos seis meses se observa desaparecido de la agenda y ni siquiera reaccionando ante las demandas expresadas masivamente por el movimiento feminista.

La diputada Claudia Mix, del partido Comunes, en respuesta a El Mostrador, abordó otro punto: “La ministra Isabel Plá se ha desentendido responsabilidades en el ministerio de la mujer. El 2018 hubo más de 60 femicidios, poco más de uno por semana, en esta primera semana (en enero) ya tenemos un caso, y la ministra no ha tomado medidas concretas”. Dijo además, que “la ministra de la mujer ha mantenido riguroso silencio, haciéndose cómplice de la política violenta y represora del gobierno de Sebastián Piñera”.

Loreto Carvajal, diputada del Partido por la Democracia (PPD), declaró a la prensa que “hay un consenso generalizado e institucional respecto a la omisión absoluta y a la falta de compromiso que ha demostrado la ministra Plá en todo este proceso, no solo del 18 de octubre en adelante, donde tenemos casos de mujeres torturadas, violentadas sexualmente, no solo en lugares públicos sino que también en locaciones policiales”.

Varias diputadas y dirigentas de organizaciones de mujeres manifestaron en los últimos dos meses, que la ministra debe contar cuáles son las acciones que realizó su cartera en estos dos años, qué avances tuvo, cómo avanzaron o están frenados proyectos legislativos y qué hizo realmente en materia de defensa de derechos humanos de la población femenina, sobre todo en la lucha contra los femicidios y violencia contra las mujeres.

Julia Requena, vicepresidenta de la Mujer en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en declaraciones a Radio Nuevo Mundo, expresó el apoyo a la interpelación a la Ministra e informó que este lunes entregarían una carta en las oficinas del ministerio por “la nula preocupación de la ministra Isabel Plá por los derechos humanos de las mujeres”. Indicó que “ella no ha tenido la intención de enfrentar este problema, de conocer y defender muchos casos, de exigir que terminaran los abusos sexuales y los malos tratos, pero cuando fue herida una carabinera ella salió a manifestar su repudio y preocupación, pero no cuando se trató de mujeres trabajadoras, estudiantes, que resultaron lesionadas, vulneradas, maltratadas, abusadas”.

La dirigenta de la CUT expresó que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género “no ha dialogado con nosotras y con otras organizaciones, le hemos pedido que nos reciba y no nos recibe, y no habla con nosotras temas como la sala cuna universal, la cesantía que afecta a miles de trabajadoras, no atiende la exigencia de garantizar derechos ya establecidos”.

Se suman situaciones específicas, como cuando Isabel Plá mostró poca empatía con la intervención de Las Tesis, que tuvo un masivo impacto en Chile y el mundo, al lanzar comentarios como que “hay algunas frases que yo no comparto” de ese perfomance. Enfatizó que lo de Las Tesis (escenificado por distintos colectivos de mujeres en el país y el extranjero) “es una intervención provocativa”. También la nula expresión de la funcionaria respecto a las decenas de casos de mujeres con lesiones oculares, incluida la situación de una trabajadora que perdió la vista total por una bomba lacrimógena que lanzó un carabinero, ante lo cual Plá guardó silencio.

Hay, desde agrupaciones feministas, el cuestionamiento a que la cartera de la Mujer y la Equidad de Género, por ejemplo, se despreocupó de garantizar el cumplimiento de la ley sobre la interrupción del embarazo en caso de violación, inviabilidad del feto y peligro de vida para la mujer.

La situación de inestabilidad y cuestionamiento de la titular de cartera y también del propio ministerio de la Mujer y la Equidad de Género quedó demostrado cuando diversas organizaciones feministas se negaron a concurrir a una reunión de coordinación con la subsecretaria de esa dependencia, y autoridades de Carabineros y la Subsecretaría de Prevención del Delito, con motivo de la marcha del Día Internacional de la Mujer, debido, precisamente, a la falta de diálogo, empatía y sintonía de Plá con los colectivos femeninos y las demandas de todo tipo que están planteadas desde el inicio de este gobierno.

En este cuadro se producirá la interpelación este martes en la Cámara de Diputados, después que eso se acordara por más de 50 votos. Hay una percepción de un equipo ministerial débil y por ello existe la consideración de que Plá está siendo asesorada directamente desde La Moneda, pero se ve dificultoso todo porque las diputadas de la oposición, al igual que representantes del movimiento feminista, tienen una cargada lista de ejemplos de que la titular de la Mujer y la Equidad de Género ha estado ausente de situaciones de violencia sexual y abusos contra mujeres, de casos de violaciones a los derechos humanos, de malos tratos por parte de Carabineros y de pocos avances en las políticas públicas de esa cartera.