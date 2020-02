“Déjenme aclarar que los esfuerzos necesarios para combatir el terrorismo no deben comprometer los derechos humanos” dijo Guterres.

Agencias. 24/02/2020. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, lanzó este lunes un “llamado a la acción” contra los ataques a los derechos humanos en todo el mundo.

“Los Derechos Humanos están siendo atacados”, declaró Guterres al abrir la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y agregó que “ningún país está a salvo” frente a esta deriva.

Para el secretario general de las Naciones Unidas, la situación se complica aún más por la postura de algunos líderes, que atizan las tensiones. Guterres insistió en la necesidad de no utilizar el tema de los derechos humanos como una herramienta política con dobles raseros y agendas ocultas, en nombre de la soberanía y la seguridad nacionales. Asimismo, instó a considerarlos indivisibles, lo cual pasa por no marginar los derechos económicos, sociales y culturales y por no asumir que estos son suficientes.

“Déjenme aclarar que los esfuerzos necesarios para combatir el terrorismo no deben comprometer los derechos humanos. De otro modo, las acciones contra el terrorismo serían contraproducentes”, dijo.

“Este Llamado a la Acción reconoce que el respeto a los derechos humanos es un mecanismo esencial de prevención de crisis. Sin embargo, cuando la prevención no es suficiente y la violencia es rampante, la gente necesita protección”, apuntó el secretario general de Naciones Unidas.

“Los miedos avanzan” y “los derechos humanos enfrentan desafíos crecientes” en todas partes, agregó, e instó a la comunidad internacional a actuar para invertir la tendencia.

Guterres también mostró su preocupación por el “retroceso en los derechos de las mujeres, los niveles alarmantes de feminicidios, los ataques contra los defensores de los derechos de las mujeres y la persistencia de las leyes y las políticas que perpetúan la sumisión y la exclusión”.