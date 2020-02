“La formación en derechos humanos queda clarita, ¿no?”, dijo la Defensora de la Niñez. “¿Puede seguir a cargo un general de Carabineros que justifica violaciones a DDHH” indicó diputado Cristi.

Equipo ES. 24/02/2020. El general de Carabineros, Hugo Zenteno, hizo una declaración que provocó cuestionamientos sobre la visión que tiene esa institución sobre los derechos humanos en Chile.

A propósito de sucesos de violencia en Viña del Mar, en torno del Festival Internacional de la Canción, el alto oficial policial declaró a la prensa: “Saben ejecutar con violencia barricadas, interrumpiendo el tránsito de los carabineros y de todas las personas, es un atentado pero total, entonces no hablemos después de situaciones de derechos humanos, porque realmente atentan contra todos, hay jóvenes y niños que van a un festival y eso no es digno de nuestro país”.

Surgió la duda entonces si el general Zenteno pretendió justificar violaciones a los derechos humanos por parte de sus funcionarios, cuando haya acciones violentas.

El académico Claudio Nash, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, posteó en Twitter: “No son casos aislados ni errores. Es política oficial: ‘Frente a manifestaciones de protesta, se pueden violar DDHH”.

Después de 6 informes condenando su actuar, Gobierno sigue avalando esta política”. El diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispí, colocó en Twitter: “¿Puede seguir a cargo un general de Carabineros que justifica violaciones a DDHH, ministro @gblumel? ¿Con todos los informes internacionales sobre la mesa, se pueden permitir estas declaraciones?”…

Citadas por el diario La Tercera, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirieron a la afirmación de Mario Rozas. El general “abordando hechos de delincuencia, evidentemente condenables que deben ser indagados por la policía y juzgados por un tribunal, se permite agregar, en relación al tema, ‘entonces después no hablemos de derechos humanos’. La formación en derechos humanos queda clarita, ¿no?”, sostuvo Patricia Muñoz. Karol Cariola señaló que “un general de Carabineros con dicha incomprensión de los derechos humanos no es apto para vestir el uniforme que lleva. No es seguro para la ciudadanía que el Estado le entregue recursos, armas y personal a cargo con esa mentalidad”.

En redes sociales hubo comentarios como: “resumen, si hacen barricadas, no reclamen después por los DDHH… eso dicho en castellano paco”…¿Qué se puede esperar de los subordinados si el general Zenteno @Carabdechile dice esta estupidez sobre DDHH y orden público?… Si un alto oficial se despacha barbaridades de este calado y sus superiores civiles no le dicen nada ahí hay una clara acción de apoyo tácito a las violaciones de DDHH

Las palabras del general de Carabineros llegan cuando la institución está en la mira por graves casos de afectación a ciudadanos y violación a derechos humanos, como el caso del trabajador asesinado a golpes en Maipú por elementos de la policía uniformada, la mujer que perdió la vista por una bomba lacrimógena que le lanzó un carabinero, el hincha de Colo-Colo muerto atropellado por un camión de Carabineros, entre otros, en varios de los cuales hay querellas judiciales, incluidos procesos llevados a cabo por el Consejo de Defensa del Estado.

El propio general director de Carabineros, Mario Rozas, está citado a declarar por tener encima múltiples querellas por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, lo que lo obligó a contratar abogados y tener un equipo a cargo de defenderlo.