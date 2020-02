En repudio a femicidios, el último, de una niña de siete años. Hay apoyo de universidades, el sector privado, el gobierno, y organizaciones de la sociedad civil. Coincidirá con huelga feminista en Chile.

Equipo ES. Agencias. 22/02/2020. El lunes 9 de marzo próximo, habrá una huelga nacional feminista en México, fundamentalmente en repudio a los femicidios y violencia de género en ese país. El último, y que causó consternación y repudio en ese país, el de una niña de siete años, secuestrada, torturada y asesinada.

La jornada de protesta de las mujeres es respaldada por el gobierno, el sector privado, las universidades y escuelas públicas, el mundo de la cultura y organizaciones de la sociedad civil. Ese día, empresas, escuelas y universidades, dependencias públicas, no exigirán que las mujeres se presenten a sus lugares laborales o de estudio.

La huelga fue convocada por varias organizaciones feministas mexicanas y tendrá un alcance nacional, bajo la consigna de “Un día sin Nosotras”. El objetivo es que el 9 de marzo las mujeres y las niñas no salgan a la calle, no compren nada, no vayan a la escuela ni asistan a sus centros de trabajo.

En ese camino está el sector privado a través de sus empresas y entidades y universidades como la Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM) del Distrito Federal, Autónoma de Guadalajara (UdeG), la Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La huelga nacional vendrá después de las marchas y actividades en México por el Día Internacional de la Mujer. Coincidirá con la huelga general feminista convocada en Chile para el mismo 9 de marzo.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo “si es un paro de las mujeres, están en su derecho; si es una movilización, lo que resuelvan, con absoluta libertad. Nosotros no somos autoritarios, no reprimimos y tampoco hay censura”.

De enero a septiembre de 2019, 2 mil 833 mujeres fueron asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y hay informes que indican que de cada 3 muertes violentas, una se produce en el hogar de la víctima. Desde enero de este año a la fecha, se registraron casi 80 femicidios en México.