Dos jóvenes que cursan su último año en la Universidad de Chile y que realizan su práctica profesional en The Clinic fueron golpeados y les robaron sus mochilas.

Santiago. 15/02/2020. La manifestación por la opción “Rechazo” una nueva Constitución en el próximo plebiscito del 26 de abril, que se realizó este sábado en Escuela Militar, en cercanías del Metro El Golf, terminó de la peor forma posible. A eso del mediodía un ferviente grupo de al menos 300 manifestantes se sintieron amenazados por la presencia de algunos periodistas. En un primer momento respondieron algunas de las preguntas de los jóvenes reporteros, sin embargo, minutos después, unas 15 personas comenzaron los ataques en contra de los estudiantes en práctica de The Clinic, que a pesar de llevar visiblemente su credencial fueron acusados de infiltrados.

Según consignó la radio Universidad de Chile, una de las jóvenes, que no dio su nombre por resguardo, relató que “estábamos relativamente alejados y se nos acercan unos hombres y nos preguntan de dónde veníamos, qué hacíamos ahí. Les explicamos que éramos periodistas, les mostramos las credenciales y no nos creyeron, nos miraron y se quejaron porque éramos de The Clinic”.

Y agregó que “a mí me tiraron agua, y luego la botella. Nos íbamos, y se nos acercaron más personas. A mi compañero lo agredieron, le tiraron gas pimienta en la cara, me tiraron gas pimienta en el oído, a él le pegaron patadas, de todo. A mí no me pegaron, pero si me forcejearon, a él le quitaron la mochila, y le rompieron sus lentes”.

“Mostramos nuestras credenciales y nos empezaron a decir ‘comunistas’ y nos empujó. Uno me tiró agua y luego me tiró la botella en la cara. Creían que éramos sapos, y luego fue por el medio, me quitaron la credencial, la tiraron lejos”, dijo otro de los jóvenes periodistas.

Los jóvenes acudieron a la Mutual de Seguridad para constatar y evaluar sus lesiones.

En tanto, The Clinic manifestó su “total rechazo a los cobardes ataques contra la libertad de prensa. Nuestros periodistas estaban haciendo su trabajo profesional y responsablemente para informar a la opinión pública, por lo que haremos todos los trámites pertinentes para dejar constancia de esta agresión”.

Mientras desde el Colegio de Periodistas de Chile se indicó que “nuestro respaldo a colegas de The Clinic agredidos mientras cubrían manifestación a favor del rechazo. Repudiamos estas acciones de violencia contra la prensa y exigimos respeto a los espacios de reporteo”.

Asimismo, el Consejo Metropolitano de la Orden, apuntó que “desde el Consejo Regional Metropolitano condenamos categóricamente la agresión y robo que sufrieron dos periodistas de The Clinic mientras reporteaban una manifestación por el «Rechazo». Solidarizamos con los colegas y les hacemos llegar todo nuestro apoyo”.