Va un muerto y un herido grave. ¿Son los únicos casos? Uniformados se coluden para mentir sobre los hechos. Interior no dice nada.

Equipo ES. 06/02/2020. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó querella por el asesinato del trabajador Alex Núñez, víctima de una golpiza salvaje propinada por un grupo de carabineros.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló por torturas contra un grupo de la policía uniformada que golpeó brutalmente al joven Matías Soto en Puente Alto.

“Uno de los carabineros lo agarró por el cuello y aunque él intento resistirse, no lo logró y el funcionario lo redujo tirándolo al suelo, momento que aprovechó para golpearlo con patadas, puñetazos y golpes de luma en diversas partes de su cuerpo. Luego de unos segundos, se sumaron a la brutal agresión alrededor de 8 funcionarios más, quienes continuaron golpeándolo mientras él estaba totalmente reducido, en posición fetal y evidentemente disminuido y lesionado. Mientras era golpeado, uno de los funcionarios, dio la orden de detener la golpiza porque ´ya estaba muerto´ y se retiraron del lugar dejándolo tirado en el lugar”, señaló el escrito presentado en el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

Y añadió que “resulta evidente la finalidad punitiva e intimidatoria de la acción de los funcionarios de Carabineros de Chile, quienes sin tener motivo alguno y con la sola finalidad de castigarlo por haberse manifestado, redujeron violentamente a la víctima para luego aplicar fuerza desmedida en su contra mediante golpes de pie, puño y mediante el uso de sus implementos contundentes, lo que le causó diversas lesiones y una fractura costal”.

Son dos casos que estremecen a la opinión pública, pese a la baja cobertura de la prensa y silencios de autoridades, que priorizan por el discurso de más fuerza ante el vandalismo.

No es menor que el CDE en su presentación mencionara que «al interior de Carabineros existe un concierto» para ocultar casos de golpizas y actos fuera de protocolo y criminales. (Eso no es nuevo en esa institución y vale recordar la fraudulenta Operación Huracán).

Tampoco es menor que en el caso del joven de Puente Alto los carabineros salieran corriendo del lugar dejando herido al muchacho y pretendiera ocultar el hecho.

¿Qué habría pasado en el caso de Núñez si el CDE no hubiese investigado y tenido antecedentes? ¿Qué hubiera pasado en el caso de Soto si la cámara de seguridad de una casa particular no hubiese grabado la golpiza?

Surgen las preguntas: Dado el actuar de Carabineros ¿esas son las únicas golpizas que han ocurrido? ¿Cuántos casos como esos no están registrados, no están grabados, son ocultados por la policía y no son investigados?

Lo investigado por el CDE indica que uniformados se coludieron para mentir, coordinar una misma versión, para salir exculpados. Una práctica habitual de Carabineros, confirmada en varios procesos judiciales. ¿Quién para eso? ¿Qué reclamo o exigencia hacen el ministro del Interior y el subsecretario del Interior?

Gracias al relato de un subteniente de la 25° Comisaría de Maipú se empezaron a unir los eslabones del caso que dejó sin vida a Alex Núñez. Según su declaración los policías se pusieron de acuerdo para ir a declarar una versión falsa de los hechos.

El policía dijo que “fui enfático en aclarar que yo el día de los hechos no salí con ningún tipo de bastón y que de los seis motoristas que andábamos, solo uno portaba un bastón isomer, por lo que era imposible que nosotros fuéramos los agresores. En ese mismo acto, mi mayor Bonilla me señala: ‘Diga la verdad, porque hay declaraciones que indican que los motoristas se encontraban con una persona de vestimenta negra en el suelo, no que lo golpearon, pero que sí estaban ustedes con él’”.

Y agregó que “automáticamente por deducción me percaté que el día anterior había ido a declarar el subteniente Eduardo Toledo, el suboficial Orlando Sepúlveda y el cabo segundo José Ramírez, quienes a mi parecer se pusieron de acuerdo para declarar y que coincidieran las versiones, ya que coincidía exactamente con lo que el subteniente Gary Valenzuela me señaló el 23 de octubre. Ante esta situación yo le expresó al mayor Bonilla que en ningún momento agredí a ninguna persona ese día”.

Asimismo, el funcionario uniformado, relató que “mi capitán Mansilla me pregunta ‘¿cómo te fue?’, a lo que respondo ‘bien mi capitán, lo único que al parecer el subteniente Eduardo Toledo declaró puras estupideces. Mirando a la cara al subteniente Eduardo Toledo le digo a viva voz ‘tú en qué momento me viste con una persona en el suelo el día domingo, porque al menos yo no estuve con ninguna persona lesionada, así que voy a pedir diligencias para esclarecer los hechos, porque yo sé que tú te pusiste de acuerdo para declarar’, a lo que el subteniente Eduardo Toledo demuestra un claro nerviosismo, agachando la cabeza y no responde nada al respecto”.