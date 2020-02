A través de un comunicado el bloque instó a «trabajar en la instalación de una Asamblea Popular Constituyente, plurinacional, paritaria y decolonial».

Santiago. 03/02/2020. El bloque Unidad Social, que agrupa a más de 150 organizaciones sociales, sindicales, de pobladores, artisticas, de derechos humanos, ente otras, mediante una declaración llamó a la ciudadanía a votar por el Apruebo en el próximo plebiscito de abril y a marcar los votos por Asamblea Constituyente (AC).

«Hacemos un llamado a todo el pueblo chileno y residentes a participar activamente, votando por las opciones Apruebo y Convención Constitucional. Además, la mayoría de las organizaciones decidimos realizar llamado a marcar el voto con AC para manifestar opción clara por una verdadera Asamblea Constituyente soberana y originaria», indicó el texto.

Y llamaron a «trabajar en la instalación de una Asamblea Popular Constituyente, plurinacional, paritaria y decolonial; asegurando la construcción de una Constitución desde las bases, desde la pluriversidad del pueblo soberano».

En tanto, la vocera de la Coordinadora No + AFP, Carolina Espinoza, manifestó que “hay que comprometerse en la participación como apoderados y vocales de mesa porque haremos un proceso paralelo de conteo de votos. El país no cambia y son los empresarios y en especial el gobierno quienes no quieren impulsar los cambios, por lo mismo, necesitamos más unidad y movilización”.

Asimismo, los dirigentes interpelaron al gobierno por las reiteradas violaciones a los derechos humanos. Esteban Maturana, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), aseguró que «para que podamos llevar adelante un plebiscito con todas las garantías legales y constitucionales, hace falta que tengamos un Ministerio del Interior que cumpla con su labor de garantizar la seguridad ciudadana, no en la lógica de criminalizar las manifestaciones sociales sino que garantizar que el proceso se lleve de acuerdo a las reglas necesarias”.

«En nuestro país existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y este proceso se está llevando en condiciones peores que las que se llevó a cabo el plebiscito de 1989, porque esta es una democracia de mentira. En democracia no se tortura, no se viola no se mata”, agregó el dirigente.

Y pidió la renuncia del ministro del Interior Gonzalo Blumel y el General Director de Carabineros, Mario Rozas.