Ministerio Público informó que hay más de 5 mil denuncias por vulneraciones. CIDH dijo que hay una grave crisis en esta materia. Fuerza policial sumó nueva víctima fatal.

Equipo ES. 01/02/2020. La última semana de enero se cerró como una de las más dolorosas para la ciudadanía que se sigue movilizando en las calles. A la muerte del hincha colocolino, Jorge “Neko” Mora, quien fue arrollado por un camión de Carabineros, se sumó este viernes, Kevin Ariel Moreno, otro hincha colocolino de 24 años, quien fue herido en la cabeza por un balín policial. El joven participó de las manifestaciones que pedían justicia por la muerte de Mora, en la comuna de Padre Hurtado, desde donde fue trasladado en estado grave a la ex Posta Central. Lugar donde estuvo hospitalizado en coma y sin posibilidades de extraer el proyectil de su cráneo. Moreno murió durante la tarde del viernes por la gravedad de la herida.

La impotencia, la rabia, la angustia, ver sufrir desgarradoramente a una familia no se puede explicar. No hay consuelo para esto, no hay explicación, el dolor es tan grande que no hay forma de expresarlo. esta perdida jamás tendrá reparo. Ariel, sano alegre, nunca hizo daño. pic.twitter.com/lawavOpk5X

— Valentina Gallardo (@valeignaciaaaa) February 1, 2020