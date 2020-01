Jueza pretendió exculpar a Carabineros por muerte de joven Jorge Mora, quiso establecer responsabilidad de la víctima en su propia muerte y atacó al club Colo-Colo. Llovieron las críticas.

Equipo ES. 30/01/2020. La jueza de garantía, Andrea Acevedo, no sólo entregó pretextos a Carabineros para explicar el asesinato del joven Jorge Mora, hincha de Colo-Colo arrollado por un camión policial, sino que pretendió inculpar al fallecido por el episodio que le costó la vida. La jueza habló de “el estado etílico” de Mora, si “estaba habilitado para cruzar” donde lo hizo y si él provocó una “exposición imprudente al daño”.

En una tácita defensa del actuar de Carabineros, y específicamente del Cabo Carlos Martínez, quien mató al joven colocolino, al atropellarlo, la jueza Acevedo apeló a una supuesta “negligencia justificada” que explicaría el hecho. Además, argumentó que “estaban en peligro no solo él sino también el acompañante (carabineros). La propia pareja de la víctima dice que efectivamente había gente, las famosas garras generando disturbios. No me vengan por favor con el discurso de que el camión lo atropelló en circunstancias que estaba solo él, la víctima”.

Lo expresado por la magistrada, va en línea coincidente con la directriz judicial y comunicacional de Carabineros de establecer que los atropellos a manifestantes con causa de muerte o lesiones graves son “accidentes de tránsito”, algo rechazado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), otros organismos y juristas. Por lo demás, como en el caso de Jorge Mora y otros ciudadanos arrollados por vehículos de Carabineros, los funcionarios policiales no cumplieron con la ordenanza de la ley en cuanto a que tienen que prestar auxilio a la persona lesionada.

Caber recordar que la versión de Carabineros la entregó a la prensa la coronel Karina Soza, del Departamento de Derechos Humanos de la institución. Aseguró que “el vehículo inició su marcha para poder evadir este ataque con objetos contundentes, con lanzamiento de piedras y con todo tipo de improperios de las personas que estaban alrededor. Si el vehículo hubiese permanecido ahí hoy día estaríamos lamentando quizás la muerte de los funcionarios. Carabineros lo que ejerce es fuerza necesaria y proporcional relativa a la violencia que recibe por parte de las personas”.

La jueza, finalmente, dejó con arraigo nacional y firma al inculpado. “Al tribunal le parece más que proporcional, racional y prudente dejarlo con una firma semanal y un arraigo nacional, por no justificarse una mayor necesidad de cautela, toda vez que él en ningún caso va estar privado de libertad, entendiendo que el arresto domiciliario equivale a la prisión preventiva y esto no justifica ninguna posibilidad”, indicó la jurista.

Claro que Andrea Acevedo no sólo defendió implícitamente el actuar de la policía uniformada, sino que se fue en contra del club Colo-Colo, estableciendo cuestionamientos éticos y sociales a esa institución, la más popular a nivel nacional en el ámbito futbolístico, ofendiendo así a cientos de miles de hinchas. Dijo que el equipo “tiene, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución” y que sus fanáticos “tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general”.

En ese marco, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, explicó que “no es admisible que juzgadores utilicen prejuicios ni acudan a evaluaciones políticas, culturales o sociales personales que no sea posible desprender de los antecedentes de la causa para resolver lo sometido a su conocimiento”.

Y añadió que “todos los jueces tienen opiniones personales sobre las cosas y visiones sobre los fenómenos sociales y políticos, pero precisamente la sujeción a las normas y la justificación de las decisiones es lo que permite que las personas tengan la garantía y seguridad de que sus conflictos están siendo resueltos y gobernados por las leyes, no por el arbitrio personal del adjudicador”.

En tanto, el INDH anunció la presentación de una queja disciplinaria en contra de Andrea Acevedo. La jefa metropolitana del organismo, Beatriz Contreras, sostuvo que “hay una falta grave en el pronunciamiento de su resolución, dado que está fundamentada en base a estereotipos y prejuicios respecto a la persona fallecida, a las víctimas en este caso, en evidente transgresión a los compromisos asumidos por el Estado de Chile respecto a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación”.

“En las alusiones que realizó la jueza al grupo social al cual pertenecía la víctima, a la carga histórica del equipo de fútbol con el cual se identificaba y al suponer un estado etílico al momento de los hechos de parte de la víctima. Es un antecedente que ni siquiera fue discutido en la audiencia y tampoco consta en la carpeta de la investigación”, agregó.

Como epílogo de todo esto, el Presidente Sebastián Piñera volvió a defender el actuar de Carabineros y el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, se centró no en la muerte de Jorge Mora, sino en 33 uniformados lesionados y los “actos de violencia” ocurridos a lo largo del país como reacción a otro atentado a los derechos humanos por parte de la policía uniformada. Como sea, este caso se suma a una seguidilla de episodios en que se aprecia a Carabineros en una situación de cuestionamiento ciudadano y actuar imprudente, y al gobierno sin control sobre la institución policial, y con problemas para garantizar el respeto a derechos humanos y ciudadanos.

“Lo que uno ve en el reporte preliminar esta mañana es mucha violencia, cerca de 20 ataques a cuarteles policiales en la Región Metropolitana y también en regiones, y lo que tuvo como consecuencia 33 carabineros heridos por esos ataques”, expresó Galli durante la mañana de este jueves y destacó que “no hay que confundirse, la violencia que presenciamos anoche no tiene justificación, hay que separar completamente las cosas”.