La bancada parlamentaria y dirigentes de la orden impugnaron en el Tricel la decisión del CNTV de dejar a merced de las colectividades los minutos para organizaciones sociales.

Equipo ES. 27/01/2020. Hasta el Tribunal Calificador de Elecciones llegó la bancada parlamentaria del Partido Comunista (PC) y dirigentes del Colegio de Periodistas para interponer un recurso de reclamación en contra del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), ya que el órgano dejó sin espacio a las organizaciones sociales en la franja electoral de cara al plebiscito constituyente del 26 de abril. Y solo se les dio la posibilidad de aparecer en el tiempo otorgado a los partidos políticos, si es que estos lo deciden.

Según la reclamación presentada por los parlamentarios, “la norma aprobada relativa a las organizaciones de la sociedad civil carece de efectos jurídicos, en tanto se trata de una obligación para los partidos políticos que carece de determinación, con un contenido impreciso como es la cesión de ‘una parte significativa del tiempo’”.

De acuerdo al reclamo del PC, esta exclusión “atenta contra el principio de igualdad ante la ley (…) al establecer condiciones desventajosas de participación para las organizaciones de la sociedad civil en relación a los partidos políticos y a los parlamentarios independientes, condicionando las posibilidades de difusión de sus opciones sobre el plebiscito a un acto voluntario de los partidos”.

Los diputados tildaron de “injusto” que el CNTV diera doble espacio a Renovación Nacional (RN), puesto que la tienda está dividida y hará campaña por el apruebo y rechazo a una nueva Constitución. Y emplazaron a la tienda oficialista a tomar posición.

El jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, indicó que “aquí s e está violando el principio de igualdad ante la ley. En el mes de diciembre la directora del Consejo Nacional de Televisión dijo que las organizaciones sociales tendrían espacio en la franja. Ahora dicen que estarán condicionadas al espacio que les den los partidos políticos y eso no sirve porque es igual que nada, ya que no se obliga a los partidos políticos, o sea, no hay sanción si es que estos no las incluyen”.

“Hay partidos políticos que se le dará doble espacio para quienes votan a favor y en contra. Es completamente injusto y es una norma hecha a la medida de Renovación Nacional, ya que ellos a principios de enero pidieron el espacio”, agregó.

En la misma línea, la diputada Karol Cariola, apuntó que “lo de Renovación Nacional fue un traje a la medida. Los emplazamos a tomar una opción, porque son un partido político que perfectamente puede decidir internamente, podrían hacer un plebiscito o alguna otra medida y así ellos definirse y no adaptar al Consejo Nacional de Televisión para ellos”.

“Es injusto que tengan doble espacio más cuando las organizaciones sociales se les está dejando afuera en un trato desigual. No corresponde que las organizaciones sociales que son autónomas tengan que estar sometidas a la voluntad de un partido para poder tener espacio”, añadió.

Asimismo, la parlamentaria Camila Vallejo, sostuvo que “nos parece totalmente injusto. Parece que el Consejo Nacional de Televisión no está entendiendo, al excluir a las organizaciones sociales y no reconocer su derecho a participar de manera autónoma. Ellos deben tener garantizados una voz, porque lo que se ha manifestado en la calle se plasme en la franja. Ellos fueron parte de este proceso y dieron inicio de la posibilidad del cambio constitucional. Por eso no entendemos que se les excluya. Esto es antidemocrático”.

Desde el Colegio de Periodistas, el consejero metropolitano, Alex Araya, manifestó que “respaldamos la reclamación porque no se está garantizando el derecho de las organizaciones sociales a estar representados en esta franja televisiva para el plebiscito. El Chile actual está reclamando más espacios y esta medida es perjudicial y va en el sentido contrario. Llamamos al CNTV que haga el esfuerzo de garantizar el espacio de manera clara y concreta para las organizaciones sociales”.