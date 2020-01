Según el presidente del PC, serían presidenciales y parlamentarias y con eso “mejoraría mucho la situación en Chile, abriría de manera ancha las puertas democráticas”.

Equipo ES. 26/01/2020. Guillermo Teillier, diputado y presidente del Partido Comunista (PC), propuso “un acuerdo democrático para hacer nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, para adelantar las elecciones”, como una solución a la crisis política y social que vive el país.

Indicó que si todas las fuerzas políticas, del oficialismo y la oposición, llegan a coordinarse en eso, adelantar las elecciones será posible, y mejoraría la situación en el país. Recalcó que hoy es bajísimo el nivel de aprobación del Presidente de la República y del Parlamento.

En conversación con panelistas del programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de Radio Nuevo Mundo, el dirigente comunista habló de la contingencia e indicó que “se mantiene como un punto gravitante muy alto el tema de las violaciones a los derechos humanos y de las personas en el país”. Añadió que “la gente quiere que termine la represión indiscriminada y la impunidad” que se está viendo en muchas partes en estas semanas.

Contrastó con que “mientras tanto, la derecha y el gobierno siguen instalando que el problema es la violencia, no las violaciones a los derechos humanos. Eso causa mucha molestia”. El presidente del PC apuntó que “hay una insistencia en la violencia, el vandalismo, y en eso influye que el gobierno está colgando de un hilo y entonces está apostando a decir que el movimiento social y la oposición promueven la violencia. Se están aprobando proyectos autoritarios, que criminalizan la movilización social y permiten la represión. Eso de las zonas estratégicas para que las cuiden las Fuerzas Armadas, y queda al arbitrio del Presidente sacar a los militare, y con eso se puede llegar a que haya gente que pierda la vida en algunas situaciones”.

A la pregunta de si el gobierno está recurriendo -como solución a problemas- a medidas autoritarias, Guillermo Teillier aseveró: “Qué más le queda”. Explicó que lo que mantiene a la baja al Presidente Piñera y al gobierno es el incumplimiento de las promesas, en varios ámbitos, como el social y laboral, “cuando el pueblo exige reformas profundas. Y el gobierno no las va a hacer”. Indicó asimismo que en el Parlamento tampoco se están tomando medidas de fondo, sobre todo porque se opone la derecha y algunos legisladores de la oposición, pero sobre todo porque no llegan proyectos de fondo de parte del Ejecutivo. Recalcó: “Hay partidos y parlamentarios que no están a tono con las demandas de la ciudadanía”.

El trasfondo de todo está en las demandas incumplidas, en no dar respuestas o dar malas respuestas, enfatizó el diputado del PC. Hay que tener en cuenta que esas demandas están latentes, no disminuyen.

Adelantar elecciones

En ese cuadro, el presidente del Partido Comunista estableció que no se debe desechar el llegar a “un acuerdo democrático para hacer nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, para adelantar las elecciones”.

Teillier dijo que “en vez de agudizar la situación del país, es preferible llegar a un acuerdo democrático y adelantar las elecciones” y recordó la tan baja aprobación del Presidente de la República y del Parlamento. “Haciendo nuevas elecciones se podría mejorar la situación e incluso ayudaría al proceso constituyente en curso”, recalcó.

El dirigente comunista insistió en que celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas, “mejoraría mucho la situación en Chile, abriría de manera más ancha las puertas democráticas”. Sobre si esto respetaría un marco institucional, indicó que es factible y que, por lo demás, sería “si hay un acuerdo democrático” de todas las fuerzas, y con eso se podría hacer.