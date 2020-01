Actividad de desagravio en honor del cantor popular, con participación de destacados artistas.

Osciel Moya. Periodista. 26/01/2020. Con el tema “Yo te nombro libertad” y la inconfundible voz de Isabel Aldunate, terminó el acto de desagravio con que los cantantes populares y agrupaciones artísticas y culturales rindieron homenaje a Víctor Jara en el Cementerio General.

“Un canto eterno por Víctor Jara” fue la respuesta del pueblo a la profanación que grupos fascistas hicieron a la tumba de Víctor el 18 de enero. Hasta el lugar, llegaron músicos y artistas como Luis Le Bert, Isabel Aldunate, Quique Neira, Eduardo Yáñez, representantes de los grupos Cuncumén y Chilhué, el diputado Boris Barrera, entre tantos otros que expresaron su repudio a la acción vandálica de la derecha.

Durante dos horas, los artistas populares repasaron la obra de Víctor, en un acto alegre, emotivo y de mucha mística, realzando la figura del cantautor nacional.

“Lo que corresponde es levantar nuestra voz y decir que esto no puede seguir ocurriendo y que cada vez que ocurra, aquí vamos a estar de nuevo, vamos a volver a manifestarnos y vamos a volver a decir las mismas palabras. A hacer el mismo llamado que habita, tan sensible y profundamente la música de Víctor Jara, que es llamado a abrazarnos con fraternidad, a mirar al otro como un igual, a tratar de entendernos y caminar juntos hacia un futuro que ojalá cobije a todo el mundo, con todas las diferencias que podamos tener” expresó Quique Neira.

El legado

Para el diputado Boris Barrera, que con su guitarra también fue parte del homenaje, “si bien los símbolos son importantes, con destruirlos no borrarán de nosotros su legado político ni cultural, sino que renace siempre con más fuerza y está presente en cada uno de nosotros”

“Está presente en las guitarras, en el canto de todos ustedes, en mi hijo y en todos los Víctor Jara que nacen todos los días en las poblaciones y no solamente en Chile, sino también en el mundo, porque Víctor Jara ya no es chileno, Víctor Jara es universal y eso ellos todavía no lo entienden” siguió.

Barrera acotó que “frente a este acto fascista, qué mejor respuesta que estas guitarras y este canto. Ante ese acto vil y cobarde, qué mejor respuesta que la gente en las calles movilizándose todos los días por un mundo mejor, por un Chile sin abusos. Frente a ese acto de negacionismo que vamos a combatir por siempre, qué mejor que estemos todos unidos, el pueblo, siguiendo su legado”

Compromiso y denuncia

El acto permitió hacer un punto de reflexión sobre el legado, el compromiso político de Víctor, el despertar de Chile, su proyección y también de denuncia, del accionar de la derecha y del régimen de Piñera.

Isabel Aldunate hizo hincapié en la censura por parte del Mineduc, a las páginas sobre Víctor Jara en el libro sobre el nuevo ramo de Educación Ciudadana que comenzaría a darse este año.

Hizo un llamado de atención sobre la designación de la jueza Rosa Maria Egnem como presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, instancia que velará todo el proceso constituyente que comenzará en abril.

Egnem está acusada de ser encubridora de la desaparición y posterior asesinato de 19 personas de Laja y San Rosendo, en el caso conocido como “La Masacre de Laja”, hecho ocurrido en el primer año de la dictadura, en el Fundo San Juan, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), del Grupo Matte.

Estamos frente a un gran escándalo, dijo Aldunate. “Es muy importante rendir homenaje a nuestros muertos, a nuestras víctimas, a Víctor, a Camilo Catrillanca, a todos. También es importante que nos vinculemos a la realidad que tiene que ver con la historia y con crímenes que hace 47 años no se han esclarecidos. Ahora acaban de nombrar como presidenta del TCE, Rosa Egnem que fue encubridora de 19 personas en la masacre de Laja”

Recordó el actual presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva Gundelach, era el juez de Mulchén después del golpe y antes se desempeñó como secretario en el Juzgado de Letras y Garantía de Laja.