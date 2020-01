“Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada”, dijo en redes sociales Bruno Rodríguez, Canciller de la isla.

Prensa Latina. 24/01/2020. El Gobierno de facto de Bolivia, encabezado por la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba.

El anuncio fue realizado por el canciller interino, Yerko Núñez, y con él se profundiza el cambio de política internacional del gobierno de Áñez tras el golpe de Estado de finales del 2019, que desconoció el resultado de las elecciones y terminó con Evo Morales renunciando a su cargo el 10 de noviembre y abandonando el país.

En el comunicado que dio a conocer la cancillería del país suramericano se alegan como excusas para este paso (que no supone el rompimiento de relaciones) supuestos agravios del gobierno cubano al proceso político boliviano.

El anuncio de suspensión de relaciones con Cuba se produce un día después que el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale, anunciara que Washington enviará a Bolivia a un embajador, por primera vez en más de una década, para “restaurar unas relaciones normales” entre ambos países.

Recientemente la presidenta autoproclamada atacó la labor solidaria que realizaban los profesionales de la salud cubanos en sintonía con una campaña internacional impulsada por el gobierno de Donald Trump.

El expresidente Evo Morales, desde Argentina, donde se encuentra asilado, condenó hoy la suspensión de las relaciones diplomáticas del gobierno golpista de Bolivia con Cuba, anunciadas por el canciller interino, Yerko Núñez.

“Condenamos profundamente la suspensión de relaciones del gobierno de facto de Áñez con la hermana República de Cuba y el deterioro permanente de imagen internacional del Estado Plurinacional de Bolivia de respeto a la libre autodeterminación, soberanía y diplomacia de los pueblos”, escribió el líder indígena en su cuenta en Twitter.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Núñez dijo que tal decisión responde a los supuestos “agravios” del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

El gobierno de facto encabezado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, desde que usurpó el poder en el contexto del golpe de Estado contra Evo Morales arremetió contra Cuba, especialmente contra el personal de la Salud que laboraba en ese país.

A pesar de que los médicos cubanos regresaron a su nación, las autoridades golpistas continúan atacando su labor solidaria, que beneficiaba a cientos de miles de familias bolivianas, sobre todo humildes, tal como hizo Áñez este 22 de enero en el acto para celebrar la fundación del Estado Plurinacional.

“Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en #Bolivia. Otra muestra de su servilismo a #EEUU. Debería explicar al pueblo que tras retorno a #Cuba de colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 440 atenciones médicas”, escribió el canciller cubano en su cuenta en Twitter.

Añadió que “dos meses sin brigada médica cubana en #Bolivia se traduce en casi 1000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5000 intervenciones quirúrgicas y + de 2 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son solo cifras, son seres humanos”.

En tanto, muchos bolivianos, familias enteras, claman por la presencia de médicos, porque hasta la fecha el régimen golpista no tiene capacidad para reponer los servicios suspendidos desde la salida de la brigada médica cubana del país andino amazónico.