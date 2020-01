El jurista español llamó a la justicia chilena a investigar las violaciones de derechos humanos. Dijo que si ellos no responden hay mecanismos en el extranjero.

Daniela Pizarro A. Periodista. 24/01/2020. Este viernes se dio inicio al Foro Latinoamericano de Derechos Humanos que se desarrollará hasta el 25 de enero en la sede del Congreso en Santiago. La inauguración de la cita contó con la participación de destacadas figuras en el ámbito de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Centenares de asistentes coparon el salón principal de la sede legislativa y cientos se quedaron en las afueras siguiendo el debate por las pantallas gigantes. Hubo también una alta expectación de la prensa.

El panel de apertura “El horizonte de los derechos humanos” fue moderado por la senadora Adriana Muñoz y contó con las exposiciones del jurista español Baltasar Garzón, la expresidenta de Brasil, Dilma Russeff (a través de un video), del dirigente de Podemos de España, Juan Carlos Monedero, la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, Carolina Proner, y el abogado de derechos humanos, Eduardo Contreras.

Garzón dijo que Chile está en “una emergencia social” y comentó que desde que aterrizó en el país se reunió con organizaciones de derechos humanos, con familiares de víctimas de la dictadura, con las familias de los heridos que dejó la represión desde el 18 de octubre del año pasado, con movimientos medioambientales, mapuches y de diferentes ámbitos para conocer las demandas sociales y la real envergadura de las vulneraciones del estallido social. “Se les truncó el futuro solo por exigir mejores condiciones de vida”, señaló el jurista español respecto a las víctimas del 18-O.

En ese marco apuntó que “se están violando los derechos humanos en Chile y quien debe defender a la ciudadanía no lo está haciendo. Es el pueblo quien está exigiendo justicia a las instituciones. No podemos permitir que se vuelva a presentar la represión y la ausencia de Estado. No vamos a permitir una vez más la impunidad”.

El exjuez español se comprometió a ayudar a las víctimas y a los miles de chilenos que en las calles están pidiendo castigo para los responsables. Garzón llamó a la justicia chilena a reaccionar y no apoyar solo a quienes tienen más dinero y recalcó que “hay mecanismos hoy para que se haga justicia afuera (extranjero) si el país no responde. Voy a continuar apoyando con la denuncia internacional, también en prevenir que no haya más acciones violentas. Tenemos que volver a activar el nunca más”.

“Hay normas en el estatuto Roma en la Corte Penal Internacional que están operando. Hay mecanismos en Naciones Unidas de seguimiento en las denuncias de derechos humanos. Ahora hay más aperturas, posibilidades y nuevas normas desde la detención de Augusto Pinochet en Londres. Lo que pasa en Chile desde el estallido social son crímenes que trasgreden el ámbito de un país, porque afectan a todo el ámbito internacional”, añadió.

El jurista insistió con que los delitos deben ser investigados en el país y si no hay respuesta deben ver el plano internacional. Expresó que todos los crímenes tienen una calificación penal diferente por eso es fundamental que se investigue cada caso.

Baltasar Garzón, además, comentó que los ojos del mundo están mirando lo que pasa en el país. “Vemos una lucha de los colectivos de la sociedad y que están sufriendo una consecuencia de una excesiva violencia policial. Es muy preocupante que haya más de cuatrocientas víctimas con estallidos de globo ocular y más de dos mil detenidos. No hay ningún responsable de todo esto detenido y eso es grave. Es preocupante que no se cambie el rumbo luego de todas estas víctimas. El poder judicial tiene una gran labor en la investigación”, indicó.

Respecto a las medidas que está impulsado el gobierno chileno, el abogado español sostuvo que “No conozco ni tengo interés de conocer a Sebastián Piñera” y cuestionó “Cómo se puede presumir de una acción represiva como esta. No puede insistir con normas que sigan reprimiendo. Hay una desigualdad social tan profunda, son derechos básicos. Cómo puede decir que en las protestas hay terroristas internacionales. Están locos”.

Foto: Sergio Cárcamo