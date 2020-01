El diputado no presentará su defensa en el TC ante la acusación de parlamentarios de la derecha que buscan destituirlo. “A mí me eligió el pueblo de Chile”, dijo.

Equipo ES. 21/01/2020. “No me sorprende la resolución del Tribunal Constitucional. Es un tribunal que nació en dictadura y ha blindado la actual Constitución política que está a meses de dejar de existir. No le reconozco legitimidad a este tribunal para juzgar la soberanía popular. Yo soy elegido por el pueblo de Chile y me ha elegido en varias oportunidades, en consecuencia, yo le rindo cuenta al pueblo de Chile, que es el que verá si me saca del Parlamento en una próxima elección. Si el Tribunal Constitucional me quiere destituir, que lo haga, yo no le reconozco legitimidad”, dijo el diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez.

El parlamentario decidió no presentar su defensa ante al Tribunal Constitucional (TC), luego que la instancia acogiera el requerimiento de diputados de Chile Vamos para destituirlo.

“He decidido defenderme en otras instancias. Está la Comisión Interamericana de derechos humanos que va a sesionar en Chile y va a escuchar a todas las personas que se han sentido perseguidas en el contexto de las movilizaciones sociales. Yo me siento perseguido por la derecha chilena que me quiere destituir porque me he sumado como uno más a la lucha por un país más justo”, agregó el legislador.

Además, Gutiérrez aclaró que la presentación de la derecha no tiene que ver con la polémica de los dibujos de niños que publicó en su Twitter sino que está relacionada con la supuesta responsabilidad que tendría en las movilizaciones del estallido social.

“Lo más interesante es que no están los dibujos en la presentación al Tribunal Constitucional. Esta acusación la venían preparando con anterioridad a los dibujos, solo dice relación con incitar a la violencia y al desorden público”, indicó.

Y destacó que “si me llegasen a destituir créanme que el pueblo chileno se va a seguir movilizando igual, porque no he sido yo quien los ha incitado para luchar por un país más justo. El pueblo se ha movilizado al margen de lo que esta derecha prehistórica, cavernaria, cree”.