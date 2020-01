Organización reiteró rechazo a la PSU.“Ni excluyéndonos de este proceso, ni con sus querellas ni amenazas de muerte van a lograr que los estudiantes secundarios retrocedamos”, dijo Víctor Chanfreau.

Santiago. 21/01/2020. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) reiteró su demanda de rechazo a la PSU (Prueba de Selección Universitaria), por su carácter discriminatorio y segregador como mecanismo para ingresar a las universidades, y en ese marco llamó a los secundarios y universitarios a movilizarse el 27 y 28 de enero, fechas que en, precisamente, miles de jóvenes deben rendir ese examen.

Para la ACES la movilización debe ser de carácter nacional, organizada regionalmente y dando cuenta de las realidades de los secundarios.

Además, Víctor Chanfreau, vocero de la agrupación, llamó a “los universitarios a enfrentarse a los rectores que han sido cómplices de la persecución que estamos sufriendo hoy día los estudiantes secundarios”. Indicó que “tanto estudiantes secundarios como universitarios no podemos estar nunca más solos y nos tenemos que apoyar en la lucha que estemos dando”.

“Tenemos claro que ni excluyéndonos de este proceso, ni con sus querellas ni con sus amenazas de muerte van a lograr que los estudiantes secundarios retrocedamos”, manifestó el dirigente, a quien el gobierno amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y quien, junto a otros 86 estudiantes, se les prohibió dar la PSU por estar al frente de las movilizaciones de los secundarios.

El llamado de la ACES se produce en un contexto en que el gobierno expresó que tomará duras medidas represivas para encarar las protestas, y con medidas de parte del DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional) y de rectorías universitarias para garantizar que se pueda dar la PSU.

En una línea argumental, Chanfreau declaró:“Existe un cuestionamiento al modelo de mercado que estamos viviendo y existe la posibilidad de cambiarlo para que seamos todos y todas quienes podamos ingresar a la educación superior, en especial los hijos de los trabajadores, de los humildes de este país, entonces el llamado es a movilizarnos, rindan o no la prueba porque el apañe y la lucha colectiva tiene que ir primero hoy en día”.

Ante los operativos que se planifican, el dirigente estudiantil expresó que “hoy día no existe una normalidad y no puede ser que pretendan ingresar con Carabineros a resguardar este proceso educativo”. Enfatizó:“¿Acaso efectivamente Carabineros es una institución que puede asegurar un control o un proceso educativo? Nos parece vergonzoso, cómo pretenden que los mismos estudiantes que han sido golpeados, torturados, mutilados den la prueba en paz con carabineros resguardando que no hayan manifestaciones”.

Ayelén Salgado, también dirigenta de ACES, expresó que“el gobierno del 6% nos dice a nosotros que somos una minoría, cuando ha quedado expresado en las calles que son las mayorías las que se están manifestando hoy día”.

Chanfreau reiteró que“tenemos claro que ni excluyéndonos de este proceso, ni con sus querellas ni con sus amenazas de muerte van a lograr que los estudiantes secundarios retrocedamos, así que este 27 y 28 de enero vamos a estar ahí firme”.