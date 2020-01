La reportera de Cooperativa Regiones en Antofagasta, Dayane Márquez, fue impactada en una manifestación este miércoles en la noche. Institución policial abrió investigación.

Santiago. 09/01/2020. La periodista de Cooperativa Regiones en Antofagasta, Dayane Márquez, recibió el impacto de un perdigón deparado por Carabineros, en su rostro mientras cubría una manifestación que de desarrolló el miércoles en la noche en la región.

“Empezó a avanzar el piquete de Carabineros y directamente comenzaron a disparar donde estaba la prensa. En ese rato yo siento que me golpea algo en la máscara antigases, empiezo a sentir un líquido, yo supuse que era sangre. Me tomaron muchas personas, empezaron a pedir ayuda de los médicos que estaban en ese lugar. Me llevaron a un sitio seguro donde me revisaron y vieron que efectivamente tenía una herida a raíz de un perdigón que atravesó la máscara”, relató la periodista.

Y explicó que “una vez que tenga toda la documentación de la constatación de la lesión y de los tratamientos posteriores, voy a interponer la denuncia respectiva porque, desde mi punto de vista, no pueden continuar ocurriendo este tipo de situaciones y menos que Carabineros, como muchas personas fuimos testigos, esté utilizando este tipo de armamento y atacando a la prensa, quienes estamos trabajando igual que ellos”.

Tras la denuncia desde Segunda Zona de Carabineros, Antofagasta, mediante un comunicado, se informó que “se ha dispuesto una investigación administrativa y hemos puesto, por iniciativa propia, todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público”.

Desde el Colegio de Periodistas solidarizaron con la profesional a través de redes sociales.