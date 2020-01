La colectividad dijo que la medición fracasó y llamó a usar en su reemplazo las notas de la enseñanza media.

Santiago. 09/01/2020. Las Juventudes Comunistas (JJCC), este jueves luego de la suspensión nacional de la Prueba de Selección Universitaria de Historia, presentó una propuesta al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) que contempla la suspensión total de la medición y en su reemplazo la utilización de las notas de enseñanza media como principal criterio de admisión para acceder a la Educación Superior.

El presidente de la JJCC, Camilo Sánchez, indicó que «la PSU fracasó para siempre y no desde el próximo año, sino que a partir de este año, donde la rindió solo el 80%, además no se ejecutó la prueba de historia, se filtraron preguntas de 3 pruebas y se demostró que no hay legitimidad para darla nuevamente”.

Es por ello que la colectividad amaranto solicitó a los rectores desechar los resultados de la PSU y, en cambio, relevar las trayectorias de cada estudiante a partir de las notas de enseñanza media, permitiendo así mayor equidad en el sistema de educación. Al respecto, Sánchez señaló “los rectores quienes tienen atribuciones para implementar un acceso sin PSU para este año, y lo que nosotros proponemos es que se contemple la trayectoria de notas de enseñanza media y de las asignaturas más relevantes según la carrera a la cual un o una estudiante postule, lo cual aporta equidad al sistema».

La propuesta contempla ampliar los procesos de nivelación y aumentar los cupos con criterios de equidad con tal de permitir el acceso de jóvenes más pobres a la Educación Superior y que hayan demostrado sus talentos a lo largo de su trayectoria académica. «Lo anterior debe ser acompañado por planes de nivelación al menos durante el primer año de estudio, aumentar los cupos PACE y fortalecer tanto propedéuticos como bachilletaros», apuntó el dirigente comunista.

Frente a la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en aquellos jóvenes que hayan participado en manifestaciones en los recintos durante los días de ejecución de la PSU, Camilo Sánchez, dijo que «a los estudiantes secundarios no los escucharon por años y con ello no les dejaron más opción que la protesta, lo cual se mantiene porque en vez de diálogo, la respuesta del gobierno a una exigencia estudiantil son querellas».

Además, Sánchez anunció que están trabajando con las parlamentarias de la bancada comunista en miras de presentar un proyecto de ley que contemple el acceso universal a la Educación Superior. “Como Juventudes Comunistas vamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley de nuevo sistema de acceso a la educación superior, el cual tendrá como base el acceso universal a esta», concluyó.