Tras el boicot el DEMRE decidió suspender la evaluación en 64 locales. “La jornada es exitosa”, dijo el vocero de la ACES. JJCC propuso sistema de ingreso universal.

Equipo ES. 06/01/2020. Durante años los estudiantes secundarios se manifestaron en contra de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la acusaron de segregar a los alumnos, sin embargo, las diferentes autoridades hicieron oídos sordos. Esta vez los jóvenes secundarios encontraron el escenario perfecto y nuevamente dieron un golpe a la cátedra en materia de protestas y lograron boicotear la rendición de la evaluación que fue pospuesta tras el estallido social.

Para este 6 y 7 de enero estaba fijada la prueba, pero los días previos las principales organizaciones estudiantiles: Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), llamaron al sabotaje.

Los jóvenes durante este lunes se tomaron algunos de los establecimientos donde se rendiría la prueba, desalojaron las salas con estudiantes, se llevaron los facsímiles, algunos fueron fotografiados y luego publicados en redes sociales, mientras otros manifestantes quemaron cientos de ejemplares. El caos que se produjo fue tan grande que en 64 locales tuvieron que suspender la evaluación. Fue casi un 10% de los inscritos quienes no pudieron acceder al examen.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile anunció que suspendió la aplicación de las evaluaciones de Ciencias -programadas para la tarde de este lunes- y de Matemática e Historia -fijadas para este martes- en 64 de los 729 establecimientos destinados para estos fines.

Según reportaron los estudiantes secundarios los establecimientos movilizados serían: Arica: Liceo A-1 y Liceo Domingo Sta. María tomados. -Iquique: Liceo Luis Cruz Martínez manifestaciones. Tocopilla: Liceo Polivalente Domingo Latrille en toma. Calama: Instituto OSL y Colegio Señora de Ayquina – PSU suspendida. Ñuñoa: Liceo República de Siria en Ñuñoa -PSU suspendida. Conchalí: Liceo Alberto Blest Gana > protestas en el interior. Quinta Normal: Liceo 4 en proceso de toma. Macul: Liceo Joaquín Edward Bello – PSU suspendida. La Florida: Liceo Polivalente – PSU suspendida. Puente Alto: Colegio Consolidada, ingreso bloqueado. San Bernardo: Liceo Elvira Brady, ISPM, Industrial – PSU suspendida. Independencia: Liceo Gabriela mistral – PSU suspendida. Valparaíso: Liceo Eduardo de la Barra, La Igualdad, Bicentenario en Toma. Quilpué: Liceo Gastronómico -PSU suspendida. Viña del mar: Liceo Bicentenario – PSU suspendida. Coronel: Liceo de Coronel Antonio Salamanca Morales – PSU suspendida. Hualpén: Liceo Lucila Godoy Alcayaga – PSU suspendida. Valdivia: Manifestaciones afuera de sedes de rendición. Quellón: PSU Suspendida.

Es por ello que en La Moneda se realizó una reunión de urgencia que encabezó el Presidente Sebastián Piñera, para analizar el cuadro, donde estuvieron presentes, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la de la vocera, Karla Rubilar, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Tras la cita el titular del Interior confirmó que habían unos 80 detenidos en las manifestaciones.

Desde el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, criticó el boicot y sostuvo que quienes lo promueven “se ponen del lado de los privilegios”. “Si no entendemos lo que significa que todos los jóvenes chilenos están expuestos a una misma prueba, tendríamos una situación desigualdad adicional cuando cada universidad podría tener el criterio que quisiera usar para que ingresen los estudiantes”, apuntó.

Jornada exitosa

El vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, hizo un positivo balance de lo que fue la jornada de este lunes. “El balance de lo que llevamos es que la jornada es exitosa. Los secundarios demostramos una vez más de lo que somos capaces si nos organizamos y salimos a las calles, al igual como por ejemplo lo demostramos el 18 de octubre”, destacó.

Y añadió que “es ahora o nunca donde se necesitan los cambios profundos, en el sistema, en el modelo y en particular en el método de ingreso a la educación superior”.

Respecto a la ola de reclamos que surgió desde algunos perjudicados que no pudieron rendir la prueba. El dirigente planteó que “la movilización no es contra nuestros compañeros. Nunca hemos planteado eso”, pero resaltó que “el bien común va primero que los intereses individuales”.

Acceso universal universitario

Las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC) están en pleno acuerdo con las movilizaciones que iniciaron este lunes los estudiantes secundarios. En ese marco propusieron como medida el acceso universal a la educación superior y así evitar cualquier tipo de filtro.

Camilo Sánchez, presidente de las JJCC, dijo que «respaldamos las protestas contra la PSU y señalamos que las responsabilidades de haber llegado a este punto no son de las y los estudiantes, sino de quienes se han negado por años a escucharlos».

Y recalcó que «mientras tengamos tanta desigualdad en la educación escolar siempre va a ser injusto cualquier mecanismo que haga competir a estudiantes por acceder a la educación superior».

Por ello, el dirigente señaló que la propuesta es «el acceso universal a la educación superior sin discriminación, y adaptar al menos a las universidades para que incorporen el bachillerato en el primer año de estudios».

Además, Sánchez, llamó a los parlamentarios a legislar para que esta sea la última PSU de la historia y aseguró que “los talentos están repartidos equitativamente en la población pero las riquezas no, y la PSU termina siendo reflejo solo de esto último».