En elecciones los parlamentarios escogieron al opositor Luis Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente.

Agencias. 05/01/2020. La Asamblea Nacional de Venezuela escogió su directiva para el periodo de 2020-2021. En la instancia perdió la reelección el diputado Juan Guaidó y como presidente quedó el también opositor del partido Primero Justicia, Luis Parra. En tanto, Flanklin Duarte del Partido Copei, ganó la primera vicepresidencia; y en la segunda vicepresidencia estará José Noriega, de Voluntad Popular, mientras que Negal Morales de Acción Democrática fungirá como secretario del Parlamento.

El nuevo presidente sostuvo que “hoy queremos abrirle la puerta al futuro de este Parlamento” y agregó que “salir a un proceso electoral no es un delito. Aquí queremos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se defina como dice la Constitución. No lo vamos a defraudar, vamos a seguir por encima de estos extremos”.

Aunque la oposición de derecha rechazó la votación de este domingo por falta de quórom, Parra fue elegido con los votos suficientes, indicaron fuentes legislativas. El quórum de funcionamiento de la plenaria, de acuerdo a la Constitución, es de 84 diputados, estaban presentes 150 y al menos treinta diputados cercanos a Juan Guaidó están en el extranjero.

Guaidó, quien no entró al hemiciclo junto a otros diputados opositores cercanos a él, rechazaron la juramentación de Parra. El expresidente del Parlamento señaló que no había podido entrar a la sede porque la Guardia Nacional Bolivariana le impidió el paso. Sin embargo, la bancada chavista asegura que el diputado llegó tarde a la sesión, de forma intencional, porque no contaba con los votos requeridos para ser releecto.

José Noriega, electo como segundo vicepresidente, y militante del mismo partido de Juan Guaidó, explicó que se alcanzaron los votos suficientes para elegir a la nueva junta directa de la Asamblea Nacional. Y aseguró que “la ahora Asamblea Nacional trabajará para conseguir nuevos beneficios al pueblo venezolano, luego de la parálisis que vivió el parlamento”.

Asimismo, Francisco Torrealba, parlamentario del Partido Socialista Unido, apuntó que “fuimos testigos de un hecho inusual pero que era previsible, el diputado Guaidó no tenía los votos necesarios para ser reelecto y, frente a esa situación, se negaba a instalar la plenaria del día de hoy. Aplicamos el reglamento de Interior y de Debates que establece el diputado de mayor edad instalara la sesión».

La nueva directiva fue propuesta horas antes por el también diputado opositor, José Brito, quien consideró que Guaidó no merecía seguir al frente del poder legislativo, a pesar de que la fracción parlamentaria que lo apoya pretendía proponer su reelección.

Brito, en palabras dirigidas al ahora expresidente de la Asamblea Nacional, dijo que «en este 2019 que acaba de concluir, fuiste la esperanza del país, hoy eres la mayor decepción, pudiste ser el futuro, pero hoy eres y serás el pasado, fuiste un sueño convertido en pesadilla. Guaidó, a partir de hoy tu tiempo terminó».

Con Parra en la presidencia del Parlamento se abre la posibilidad de que el Poder Legislativo salga del desacato, que persiste desde 2016. El año pasado, de hecho, como parte del diálogo entre el Gobierno y la oposición se acordó el regreso de la bancada chavista a la Asamblea para tratar de regularizar la situación en el Hemiciclo.

«Nosotros aspiramos que esta Asamblea salga del desacato, que vuelva a la legalidad, que haya oposición racional que traiga la legalidad a este Parlamento para que podamos avanzar para lo que fuimos electos: legislar para el pueblo venezolano», dijo William Gil, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela.