El alcalde Jorge Sharp se reunió con ministros de Vivienda, Bienes Nacionales e Interior, junto con los senadores de la región. Hubo compromiso para avanzar en proyecto.

Valparaíso. 31/12/2019. El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp y las directoras de la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla) y la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Tania Madriaga y Carla Meyer respectivamente, se reunieron con los ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, del Interior, Gonzalo Blumel, y de Bienes Nacionales, Julio Isamit, para comenzar las labores en ayuda de las familias damnificadas con el gran incendio que se registró el pasado 24 de diciembre en la comuna y que dejó 274 viviendas afectadas.

En la oportunidad se revisó el catastro de familias, esto con el objetivo de poner en marcha las medidas transitorias y avanzar en las soluciones habitacionales definitivas que consideren la habilitación de servicios básicos como agua potable y alcantarillado para el sector.

Jorge Sharp, dijo que el proceso de reconstrucción tiene que abordar la problemática del agua. “Tenemos que lograr que todos los sectores de Valparaíso, particularmente los sectores altos, donde tenemos campamentos, el agua pueda llegar sin ningún problema. Hay dos campamentos que nos preocupan muchísimos que son Las Torres de Rocuant que lleva más de 45 años sin regulación, sin agua potable, sin alcantarillado y Sor Teresa que queda al lado de dicho campamento. La prioridad que al menos la Municipalidad tiene y en ese sentido entendemos que el Ministro (Cristián) Monckeberg así lo comparte, es avanzar rápidamente en ese proceso de regularización ojala un tiempo express, no podemos seguir esperando 45 años más, los vecinos y vecinas de esos sectores no pueden seguir esperando tanto tiempo”, indicó.

En tanto, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg señaló que “nosotros no podemos construir viviendas definitivas si no hay agua potable y no hay servicio de alcantarillado. Por lo tanto, familias que viven en campamento y que nosotros vamos a intervenir, va de la mano con ese proceso de llevar ese servicio”.

Además, el equipo municipal participó de otra reunión en el Congreso Nacional con los senadores de la región. El objetivo fue obtener apoyo político para avanzar sobre la regularización de los campamentos y gestionar recursos para la compra de terrenos donde puedan desarrollarse proyectos habitacionales en la comuna.

En ese marco, la senadora Isabel Allende, afirmó que “hemos acordado una entrevista con la gente de Esval, los senadores vamos a acudir en conjunto porque queremos ver, efectivamente, la posibilidad de extensión de la concesión de tal manera que estos sectores altos tengan acceso al agua, no es aceptable que tengamos a la gente años y años sin poder acceder al agua, que, además, es un derecho humano fundamental, por lo tanto, es muy importante juntarnos con Esval y tratar de apoyar ”.

Asimismo, el senador Francisco Chahuán, apuntó que “hemos estado permanentemente los senadores pendientes de la situación de los damnificados en Valparaíso y en ese contexto por supuesto que vamos a apurar la declaratoria de zona de catástrofe. Segundo ya nos contactamos con la presidencia la Banco Estado para los efectos que no haya descuento de deuda eventuales, cuando se depositen las cuentas RUT de los damnificados los bonos respectivos. También iniciamos conversaciones con Esval para establecer un convenio público privado que asegure ampliar la zona de concesión para que el agua llegue finalmente a los vecinos de los cerros en cuestión”.