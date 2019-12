Las “granjas” de noticias falsas de Rusia y Venezuela. La línea discursiva dictatorial de campañas internacionales. “Basta de eso”: Ossandón.

Gonzalo Magueda. Periodista. 26/12/2019. El columnista de la cadena televisiva CNN (En español), Andrés Oppenheimer (conocido articulista de ultraderecha), le dijo al Presidente Sebastián Piñera, que funcionarios estadounidenses le informaron que “noticias falsas que circulaban en Internet antes y durante las protestas en Chile, venían de granjas de noticias falsas de Rusia, operadas en muchos casos desde Venezuela”. Y luego le preguntó al mandatario, “¿cierto o falso?”. Piñera no dudó: “Es cierto”. Así de directo. Hay noticias falsas operadas desde Rusia y Venezuela sobre hechos, sobre todo de represión de Carabineros.

No se quedó ahí el jefe del Ejecutivo y aprovechó la consulta de Oppenheimer, que se basó en “funcionarios de Estados Unidos”. “La campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso ha habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras”, indicó Sebastián Piñera.

Abundó: “Hay muchos de ellos (videos) que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados, no corresponden a la realidad”. Y enfatizó que “muchas de ellas (información) vienen de fuera de Chile, la inmensa mayoría de ellas son para provocar más desorden, más manifestaciones, más descontrol, más desobediencia civil y para castigar o hacer perjudicar al sistema político chileno, no solamente al gobierno, si este es un ataque contra el sistema político, y ahí participan grupos en nuestro país, como por ejemplo grupos de narcotraficantes, grupos anarquistas, pero también hay una mano extranjera”.

Es la línea comunicacional que viene siguiendo hace semanas, en el intento de relevar supuestas operaciones políticas y comunicacionales creadas en el extranjero para perjudicar a Chile y, por cierto, a su gobierno. Mucha de la realidad que viven y vivieron, ven y vieron, chilenas y chilenos, sería obra de elementos extranjeros. Para hacerlo, Piñera aludió varias veces a “gobierno amigos”, al gobierno de Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero desde hace semanas, incluidas las aseveraciones hechas a CNN en español, el mandatario no ha entregado ninguna prueba real y concreta, ni siquiera a las instancias judiciales chilenas. Inclusive el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que las afirmaciones del jefe del Ejecutivo no constituyen realidad jurídica.

Precisiones de Fiscal Nacional e INDH

En esa línea, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, consultado por la prensa, tuvo que precisar que “las imágenes que nosotros hemos analizado, no tenemos esa situación”, de que sean filmadas en el extranjero. Afirmó que “lo que llevamos analizado tanto nosotros y entiendo lo mismo que la policía, en cuando nos han dado información, tampoco existiría esa situación”. Un tácito desmentido al Presidente.

Luego, para enmarcar toda esta situación de violencia y también actuaciones represivas, el Fiscal Nacional dijo que “toda investigación penal requiere un grado de seriedad importante para los efectos de luego poder usarla en el reproche penal que se hace a las personas ante un tribunal. Es necesario que todas las imágenes que nosotros podamos proyectar en un tribunal tengan al trazabilidad necesaria para poder llegar a la convicción”.

El director del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), Sergio Micco, no dejó de comentar las aseveraciones del mandatario a CNN, y sostuvo que “yo diría que los videos que nosotros hemos visto son en su inmensa mayoría -esto no es cuantificable-, son verdaderos”, desestimando las afirmaciones de Piñera o, al menos, siendo cauteloso frente a los dichos del Presidente.

Ossandón: “Basta de eso”

En el ámbito político, tanto del oficialismo como de la oposición, surgieron cuestionamientos ante las declaraciones de Sebastián Piñera, aunque dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y de Renovación Nacional (RN), sintonizaron -lo vienen haciendo hace un tiempo- con la tesis de la “intervención extranjera” en Chile.

La senadora del Partido por la Democracia (PPD), Adriana Muñoz, manifestó, entrevistada por EmolTV, que “el Presidente entró en un terreno yo diría peligroso para la estabilidad democrática en nuestro país”. Añadió que con las palabras del mandatario, “se pone en duda ya no sólo los informes de los distintos organismos de derechos humanos de carácter internacional, como ha sido la delegación de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el propio INDH en nuestro país”, sino que “se ha puesto todo en cuestión, no se cree, se relativiza”.

En ese marco, este jueves hubo preocupación en organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, en cuanto lo declarado por Piñera tenga que ver con un intento de relativizar y bajar el perfil a las masivas y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los últimos meses y que se empiece a sostener que prácticamente son inventos con noticias falsas producidas en el exterior.

En la derecha también hubo inquietud. El senador, Manuel José Ossandón (RN), emitió un duro “basta de eso”, ante los dichos del Presidente de la República. Declaró al diario La Tercera, que “estas declaraciones no ayudan, relativizan y dividen…Pero la culpa no es sólo del Presidente, sino de un grupo de asesores que día a día deben decirle que el desgaste sigue siendo la fórmula”.

Precisamente, volvieron a circular versiones en medios de comunicación y en círculos políticos, de que funcionarios de La Moneda, sobre todo del equipo presidencial, como el ultraconservador Cristian Larroulet, son los autores de esa línea discursiva de intervenciones desde el extranjero, de generar temores por acciones de Venezuela, Cuba y Rusia y de culpar sobre el panorama nacional de represión y violación a los derechos humanos, a operaciones extranjeras. En algunos análisis se indicó que en eso participaría también el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el director de la Secretaría de Comunicaciones, Jorge Selume.

La línea discursiva de las agresiones y mentiras provenientes del extranjero, fue diseñada e implementada con mucha relevancia durante la dictadura, donde funcionarios de entonces, que hoy militan en la UDI, RN y la ultraderecha, fueron los encargados de ejecutarla. Larroulet tiene esa matriz que tiene que ver con creación de realidades.

También en el campo opositor, Hernán Larraín Matte, presidente de Evópoli, entrevistado por La Tercera PM, dijo que “la grave situación que ha vivido Chile en materia de derechos humanos nos obligan a todos, partiendo por el Presidente, a ser muy responsables con nuestras declaraciones. Son los tribunales los que deben investigar, establecer las pruebas y sancionar”.

Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, desde la oposición, afirmó que Sebastián Piñera “no dimensiona lo que ha acontecido en Chile. Ha habido violaciones graves a los derechos humanos, y él insiste en responsabilizar a supuestas campañas internacionales para desinformar en vez de hacerse cargo del drama que se está viviendo en nuestro país”.

SP: Que no se expresó bien

En las redes sociales, en la prensa nacional y extranjera, en ámbitos diplomáticos y políticos, hubo diversidad de cuestionamientos a las declaraciones del jefe del Ejecutivo al columnista de CNN, primero por la desfachatez con que habló de videos filmados en el extranjero para justificar imágenes de tremenda violencia ejercida por Carabineros (golpeando a transeúntes en una calle de Valparaíso, un motorista policial aplastando a un joven, uniformados dando golpizas a personas en la calles que no eran manifestantes, otros en posición de disparo vertical con escopetas de perdigones y gases lacrimógenos, el carro lanza gases aplastando a un manifestante, etc.), y luego por una especie de locura de pretender relativizar la violación a los derechos humanos evidenciada por organismos locales e internacionales, y también querer establecer que el panorama chileno de violencia y represión es debido a noticias falsas generadas en Rusia y Venezuela.

La situación llegó a tal nivel, que el propio Presidente de la República tuvo que salir a aclarar sus dichos, en un intento de descomprimir las críticas. “Al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento. Las violaciones a DD.HH. deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad”, posteó en Twitter.

Pero quedó la duda al atardecer del jueves, cuando en medio de este cuadro, la vocera de La Moneda, Karla Rubilar, declaró al Canal 24Horas, que “tenemos algunas imágenes y videos que son de países como de Bolivia y de Colombia, que son enfrentamientos que tienen con la policía de allá, y que uno puede reconocer por los uniformes, y que han sido desmentidas por los propios Carabineros”.

Es decir, que pese a todo, el gobierno seguiría la línea discursiva de la intervención extranjera.