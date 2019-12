El diputado dijo que el comportamiento del mandatario debiera ser objeto de “análisis psiquiátrico”. Sostuvo que desconfía que el proceso constituyente arroje una nueva democracia.

Daniela Pizarro A. Periodista. 26/12/2019. En entrevista con ElSiglo.cl el diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, abordó algunos de los acontecimientos que marcaron la agenda política a raíz del estallido social. Se refirió al errático actuar del Presidente Sebastián Piñera, especialmente, por las últimas declaraciones que dio a medios internacionales donde habló de montajes e insistió con la intervención extranjera.

El parlamentario indicó que “(Sebastián) Piñera está mintiendo descaradamente, porque sabe que en todo el activismo ciudadano no hay injerencia extranjera. No quiere aceptar que aquí hay un pueblo chileno que está luchando por un modelo económico justo y solidario. Como todo esto va en contra de sus posturas miente con un comportamiento bastante paranoico que sin duda debiera ser objeto de estudio y diagnóstico psiquiátrico, porque está sin percibir en lo más mínimo la realidad del país”.

En ese marco, destacó que los organismos internacionales de derechos humanos están pendientes de la situación nacional. “Chile está siendo observado por la comunidad internacional de derechos humanos, prueba de ellos son los sendos informes que dan cuenta que en este gobierno se han violado los derechos humanos, las cuales se hacen con el ánimo de mantener el modelo neoliberal, porque aquí es eso lo que ocurre, ellos (autoridades) utilizan la fuerzas de estado para que el modelo que dejó la dictadura no se cambie”, recalcó el dirigente del PC.

Respecto a las posibilidades que existen de que el neoliberalismo muera en Chile, el diputado señaló que “porque eso puede llegar a pasar es que se emplea la fuerza estatal de la manera brutal que se hace”.

Además, Gutiérrez aseguró que pese a que la acusación constitucional contra el mandatario fracasó se buscarán todas las vías para que responda por las vulneraciones en contra de la ciudadanía. “Piñera debe responder por las violaciones a los derechos humanos acontecidas en su periodo presidencial, de eso no cabe dudas, y para eso hay que buscar todos los caminos nacionales e internacionales que hagan que el Presidente asuma las responsabilidad políticas, civiles y penales”, afirmó.

Hugo Gutiérrez se refirió, asimismo, al cuestionado actuar de Carabineros, donde también apuntó como único responsable al jefe de Estado. Sostuvo que “Carabineros no se manda solo, ellos reciben órdenes y las están recibiendo directamente de Piñera, en consecuencia, hay que dejar de sacar las castañas con la mano del gato y decir derechamente que el responsable del actuar policial es totalmente del Presidente de Chile”.

Y agregó que “después de todo lo que hemos vivido en estos días tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros deben ser totalmente reestructuradas. Aquí se ha demostrado con claridad es que estas instituciones no responden a la soberanía popular sino que a intereses de privados”.

“No estoy convencido del proceso constituyente de Piñera”

El legislador miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, también, abordó el proceso constituyente que se avecina. Aseveró que “la decisión que logró arrancar el pueblo al poder político de una nueva Constitución política es lo que hay que hacer”, pero añadió que “no estoy convencido que el proceso constituyente que promulgó Piñera sea el que conduce a una reconfiguración de la sociedad chilena y de las reglas del juego democrático. Tengo una profunda desconfianza de que el acuerdo por la paz pueda conducir al país a una nueva democracia”.

En esa línea, Gutiérrez explicó que “la convención constitucional que no es constituyente, como algunos pretenden celebrar. Lo que busca es dotar al país de una nueva Constitución que no sea diferente a la que hoy existe, para eso fue el quórum de dos tercios para que cualquier modificación sea moderada y no cambie el actual modelo económico que es lo que a ellos les interesa preservar”.

Sobre las modificaciones que entregan paridad de género, escaños para pueblos indígenas y participación de independiente, a la futra instancia que escribirá la nueva Carta Magna. El parlamentario resaltó que “espero que tengan viabilidad en el Senado y que sea despachado tal cual. Eso fortalecerá cualquier proceso constituyente que se lleve adelante en Chile”.

