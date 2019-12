La vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, dijo que ese debe sancionar a Carabineros y pedir explicaciones al actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Santiago. 24/12/2019. Como una pandemia la cifra de lesionados oculares no cesa y ya son más de 350 los heridos por ataques de Carabineros en manifestaciones. Es por ello que la vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, en entrevista con la radio Universidad de Chile, apeló a las sanciones que le caben a la institución y también la responsabilidad de reparación que debe asumir el gobierno.

En ese marco dijo que se deben castigar a los altos mandos policiales. «Llama la atención que, con la conducta que ha tenido Mario Rozas, el Gobierno no tome medidas contra este personaje y lo saque de su responsabilidad como Director General de Carabineros. Yo creo que amerita, hace mucho rato y desde los primeros traumas oculares, el que el Presidente le pida la renuncia», indicó.

Respecto al programa de reparación que se anunció en La Moneda, la dirigenta explicó que “las víctimas de trauma ocular todavía no ven esa reparación del gobierno. Hay anuncios que son engañosos desde el Ejecutivo».

«Primero que todo, el Gobierno jamás se ha entrevistado con las víctimas de traumas oculares, nunca nos ha solicitado una reunión o, tampoco, el gobierno en ningún minuto ha hablado de una reparación real. Estamos hablando de mutilaciones, son mutilaciones para toda la vida, hay muchos jóvenes con trauma ocular que no pueden seguir estudiando, hay muchos que no van a poder ejercer sus trabajos porque sus trabajos dependen absolutamente de la vista y, de esas reparaciones, el Gobierno no ha hablado”, agregó.

Asimismo, Valdés abordó en el medio radial el rol que está jugando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. «Dice ‘sí, vamos a ver, vamos a estudiar’. Siempre es lo mismo, ‘vamos a ver, vamos a estudiar’, pero en la realidad no se está haciendo nada. Hoy, bajo su administración como ministro del Interior, siguen ocurriendo traumas oculares, entonces cambiamos el nombre del ministro del Interior, pero la conducta de represión y violaciones a los derechos humanos continua igual. La verdad es que estas son medidas engañosas que toma el Gobierno”, manifestó.

La vocera de la coordinadora, igualmente, criticó en radio Universidad de Chile el actuar del intendente Felipe Guevara. “Es impresionante pasar cerca de las cinco de la tarde y ver la cantidad enorme de efectivos de Carabineros para evitar manifestaciones. Pese a esto los chiquillos igual se manifiestan, porque con eso lo único que producen es más rabia y más dolor, el mismo atropellamiento de Oscar Pérez produce mucha rabia y mucho dolor, pero hay una cosa que no produce: el miedo. No produce miedo, sino que genera más ganas de salir a la calle a manifestarse para que esto se detenga”, apuntó.