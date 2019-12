“Si es necesario se va a citar al Presidente de la República, no hay ningún motivo para excluirlo”, dijo el diputado Daniel Núñez.

Valparaíso. 17/12/2019. El diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, se mostró conforme ya que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue una transferencia que realizó el año 2015 la empresa del Presidente Sebastián Piñera Bancard Inversiones Limitada por 96 millones de dólares a la empresa relacionada Bancard Investment con sede en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países considerados paraísos fiscales.

Esta operación fue fiscalizada por el Servicio de Impuestos Internos, organismo que determinó la existencia de una transgresión a las normas de la Ley de Impuesto a la Renta, lo que implicó el no pago de impuestos entre los años 2016 y 2017.

Según explicó el parlamentario primero se reunirán antecedentes del caso para luego citar al mandatario a la instancia investigadora.

“Si es necesario se va a citar al Presidente de la República, no hay ningún motivo para excluirlo. Es una posibilidad abierta, pero primero vamos a partir recabando antecedentes básicos para que una vez que lo citemos poder formularles preguntas específicas y ojalá que él comparezca ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados y explique por qué tiene esta prácticas elusivas, contrarias al espíritu democrático y que, además, en Chile están limitadas por la Cláusula Antielusión”, afirmó Núñez.

El legislador asimismo consideró que el jefe de estado tuvo un trato privilegiado al condonarse el pago de multas e intereses por la operación del año 2015.

“Se dijo que en uno de estos movimiento de 96 millones de dólares, hecho el año 2015, hacia las Islas Vírgenes, no se pagaron los impuestos que correspondían. Producto de eso se le cobró una multa a la sociedad del Presidente, Bancard, y esta multa, el día 13 de marzo de 2018, es decir 2 días después de asumir el mando, la multa fue condonado significativamente. Ese es un trato absolutamente abusivo, privilegiado, que no se le da a ningún otro contribuyente en Chile”, manifestó el parlamentario.

Daniel Núñez detalló que la comisión se constituirá durante la primera semana de enero y que serán citados, en primer lugar, aquello organismos públicos encargados de fiscalizar a los “súper ricos”, como el Servicio de Impuestos Internos.

“Hay que partir citando a los organismos públicos encargados de fiscalizar a los súper ricos de Chile. Ojalá que a los organismos públicos no le tiemble la mano, no tengan el temor de venir e informar qué hizo y no hizo el Presidente de la República, porque es evidente que acá hay un conflicto de interés. Vamos a partir citando al director del Servicio de Impuestos Internos”, explicó.

De acuerdo a los antecedentes que sustentan la petición de la comisión investigadora, se afirma “que en el mismo periodo, la misma empresa Bancard Inversiones transfirió otros 400 millones de dólares a empresas relacionadas en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, operaciones en donde no existe constancia del pago de impuestos o de fiscalización por parte del SII”.

La comisión investigadora fue aprobada en la sala de la Cámara de Diputados por 68 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención.