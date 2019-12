Según análisis presentado por el Movimiento Salud en Resistencia el líquido usado para persuadir tendría además gas pimienta. Carabineros desmintió y dijo que solo adherían gas lacrimógeno.

Equipo ES. 16/12/2019. Decenas de casos de manifestantes gravemente quemados, con ampollas en sus cuerpos, luego de recibir el agua que lanza Carabineros con el denominado “guanaco” en las protestas, empujaron al colectivo Movimiento Salud en Resistencia (MSR), que se dedica a atender a las personas heridas en las manifestaciones de la capital, a realizar un estudio respecto a los componentes que producirían estas peligrosas heridas.

Cabe recordar que el Colegio Médico hace algunos días, también, alertó sobre esta situación, frente a lo cual el general director de Carabineros, Mario Rozas, explicó que la reacción que provoca el agua en el cuerpo es cuando “hay enfermedades preexistentes”.

El MSR junto al Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile indicaron que se sometió a “determinación molecular y análisis fisicoquímico dos muestras de agua provenientes del carro lanza aguas”. “Las muestras, fueron refrigeradas a 4ºC y almacenadas en oscuridad, por cinco días hasta su procesamiento por un particular”, indicó el grupo.

El informe del MSR destacó que “considerando los síntomas clínicos de los pacientes atendidos durante las manifestaciones sociales y la anamnesis de éstos, se solicitó la búsqueda de alcaloides presentes en el agua. Para esto se utilizaron 3 métodos distintos de detección de alcaloides: ensayo de Dragendorff, test de Mayer y test de Wagner, siendo positivo el resultado para cada uno de estos Test”.

En el agua estaría presente un compuesto del tipo vaniloide identificándose como Capsaicina, compuesto artificial correpondiente al componente principal del gas pimienta y muy similar en su estructura a la capsaicina que se encuentra naturalmente en ajíes o pimientos picantes.

Asimismo, se encontraron iones de sodio y grupos hidroxilos, correspondientes a Hidróxido de sodio (soda cáustica), “compuesto altamente corrosivo frente al contacto directo o en solución y fuera de toda norma legal respecto al uso de elementos antidisturbios”, aseguró el documento.

El estudio realizado por la Química Molecular, Francisca Leiva Moret, asimismo determinó que el agua contiene elementos altamente irritantes, con pH igual a 12 en escala de 1 a 14, es decir, “potencialmente mortales y capaces de causar daño severo frente al contacto dérmico, ocular o la ingestión accidental”.

Frente a este escenario el Presidente Sebastián Piñera afirmó que “los protocolos permiten un 2% de químicos en el agua” y aseveró que el gobierno también está realizando un estudio al respecto. “Cuando conocimos esa acusación lo primero que hicimos fue hacer un análisis. Hoy vamos a tener los resultados vamos permitir que se utilicen productos que no estén permitidos en los protocolos. Hay un protocolo que establece porcentajes de algunos productos”, sostuvo.

En la misma línea, el director de Logística de Carabineros, Jean Camus Dávila, expuso que “de haber empleado este elemento químico generaría necesariamente, dadas las más de ocho mil manifestaciones que se han desarrollado en el país, a tener cientos y cientos, pero cientos de lesionados con estas características“.

“Dentro del protocolo de actuación de Carabineros de Chile no está el uso de la soda cáustica, no está dentro del manual del uso de la fuerza, no está dentro de los niveles de actuación. Nosotros no tenemos antecedentes ni un estudio al respecto”, recalcó.

El jefe uniformado, además, expresó que en el carro lanza aguas solo utilizan la solución de ortoclorobenzalmalononitrilo o clorobenzilideno malononitrilo, conocido también como Gas CS, cuya fórmula química es C10H5ClN2. Es decir, gas lacrimógeno.

Y explicó que “el líquido viene en un estanque aparte, que se inserta dentro del carro lanza aguas, en un receptáculo aparte, que no está comunicado con el estanque, y la mezcla se produce en la punta del pitón donde sale el agua”.

